Marcus Thuram élu joueur de la saison au Borussia Mönchengladbach

Arrivé l'été dernier en provenance de Guingamp, l'attaquant français a été récompensé de sa belle saison, lui qui inscrit 10 buts en Bundesliga.

Après une relégation du côté de l'En Avant la saison dernière, Marcus Thuram s'est refait une santé en . Performant sous les couleurs du , le français a formé avec Alassane Pléa un duo redoutable sur le front de l'attaque la saison dernière.

10 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions en , le Français a été récompensé de ses bonnes performances ce jeudi, lui qui a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club, récoltant 43,7% des suffrages exprimés devant Yann Sommer (26,5%) et Dennis Zakaria (12,9%).

"Je tiens à remercier les fans et mes coéquipiers pour ce trophée"

"C'est une belle récompense. Je tiens à remercier les fans et mes coéquipiers pour ce trophée. La saison dernière a été très bonne. Mais j'espère que la nouvelle sera encore meilleure. J'espère que je serai en forme et que je pourrai jouer", s'est félicité le joueur, actuellement blessé à la cheville.



Atalanta-PSG (1-2) : Mbappé, sensations retrouvées

Plus d'équipes

Pour rappel, Marcus Thuram, conscient de ses récents progrès, ne s'en est pas caché : à terme, il espère avoir sa chance chez les Bleus. "Je dois me dire qu’il faut travailler et qu’un jour peut- être, je serais pris en équipe de . Mais rien n’arrive comme ça. On ne peut pas se dire que ça va arriver. Je sais qu’en tant que titulaire dans un club de , je suis sélectionnable", avait ainsi confié le fils de Lilian Thuram dans un entretien accordé à Onze Mondial.