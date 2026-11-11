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Manchester United espère que Marcus Rashford sera apte à disputer le déplacement à Liverpool dimanche de la semaine prochaine, après que l’attaquant a entamé un nouveau programme de soins pour un problème à l’aine. Le joueur de 29 ans a manqué les six derniers matches de United, mais sa consultation auprès d’un spécialiste à Dublin a redonné de l’optimisme au club avant d’affronter un rival auquel il a si souvent fait mal.

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Une consultation chez un spécialiste ravive l’espoir

Manchester United espère que Rashford sera disponible pour son prochain match, à Liverpool, dans une semaine dimanche, après le début d’un nouveau programme de rééducation, selon le Daily Mail. L’attaquant s’est rendu à Dublin la semaine dernière avec un membre du personnel médical du club pour consulter un spécialiste de l’aine. Un nouveau programme de soins a désormais été établi.

Rashford s’est blessé à la hanche lors de la Coupe du monde avant de revenir à Old Trafford cet été, après une saison en prêt à Barcelone. Il a depuis manqué les six derniers matches de Manchester United, son problème s’étant aggravé et étendu à l’aine.

Rashford avait proposé de jouer malgré la douleur

Rashford a disputé les six premiers matches de championnat de la saison, ainsi que la rencontre de Carabao Cup contre Brighton et la défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions à la mi-octobre. Il entretiendrait de bonnes relations avec Michael Carrick et voulait soutenir l’entraîneur pendant une période difficile.

Mais jouer malgré sa blessure n’a fait qu’aggraver son état. Rashford aurait même proposé de prendre place sur le banc lors de la défaite à Chelsea le mois dernier, mais Manchester United a estimé que le risque d’aggraver sa blessure était trop élevé.

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Un bilan impressionnant face à Liverpool

Rashford n’a pas encore marqué pour Manchester United depuis son retour de Barcelone, mais son bilan face à Liverpool donne de réelles raisons d’espérer. L’international anglais a inscrit sept buts en 20 apparitions contre le plus grand rival de Manchester United, ce qui en fait une option précieuse pour le déplacement à Anfield.

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Il poursuivra sa remise en forme pendant la trêve internationale, Manchester United espérant qu’il sera prêt pour le match du 22 novembre. Son retour serait bienvenu pour un effectif privé de l’un de ses attaquants les plus expérimentés.

Quelle suite pour Rashford et Manchester United ?

Le choc contre Liverpool pourrait aussi marquer le début d’une nouvelle ère à Old Trafford. L’article ajoute que Carrick devrait être limogé et remplacé par Mauricio Pochettino. Le déplacement à Anfield pourrait donc être le premier match de ce dernier à la tête de l’équipe.

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Pochettino ferait son retour en Premier League après ses passages à Tottenham, Chelsea et Southampton.