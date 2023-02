Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi...Daniel Riolo fusille les stars du PSG !

Le célèbre éditorialiste de l'After Foot n'a pas été tendre envers les stars du Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo est connu pour ne pas mâcher ses mots. Encore plus lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain, son club de coeur. Dans une interview accordée à Zack Nani, sur sa chaîne Youtube, l'éditorialiste de l'After Foot RMC a évoqué sa passion autour du PSG, mais surtout il s'est offusqué envers l'attitude des stars du club de la capitale qui ne viennent pas saluer leurs supporters.

"Messi et Neymar sont de passage, ils viennent prendre leur chèque"

"Quand l'année dernière on a dit au public du Parc des Princes, et qu'on a entendu certains consultants dire : « Ouais, tu n'as pas le droit de siffler Messi ou Neymar ! » Nan, mais d'où je n'ai pas le droit ? Mais ferme ta gueule ! C'est mon club, moi j'y viens depuis vingt ans. D'où je n'ai pas le droit ? Lui, il est là de passage, il vient pour prendre son chèque. Moi, je trouve que Messi, c'est stratosphérique, c'est mon joueur préféré, mais pas sous le maillot du PSG !", a expliqué Daniel Riolo.

"Si tu es supporter du PSG aujourd’hui, tu ne peux pas accepter que des joueurs, comme Neymar ou Messi, ne saluent pas le public (…) Le temps que ça demande d’être supporter d’un club, l’organisation... Oh putain, je ne suis pas une merde viens me saluer ! Je vaux quelque chose, je participe à la vie de mon club, toi qu’en tu ne seras plus là, nous on sera encore là. Nous on sera encore au stade. Nous on a vu les pires heures de ce club dans les années 2000. Contre Sochaux on a failli crever un soir, j’étais à deux doigts de chialer parce qu’on a failli descendre en Ligue 2. Et toi tu viens, t’es la vedette internationale et tu ne viens même pas saluer le public ?", a ajouté l'éditorialiste de l'After Foot.

"Neymar a pissé sur le PSG"

"Que les gens acceptent ça me rend dingue. Le supporter qui dit que cela ne le touche pas... Mais t’es rien, tu n’es pas un supporter, tu ne vaux rien, t’es que dalle. Je suis sûr qu’il n’y a pas un Bad Gone, un Ultra à Marseille ou un membre des Winners (qui accepte ça). Mais à Marseille… Jamais, jamais on aurait accepté un truc pareil !", a conclu Daniel Riolo.

Le journaliste de RMC en a remis une couche sur Neymar : "Pour ce qui est de Neymar au Parc, il se fait insulter, mais pendant tout un été, il a pissé et chier sur le club. Il vient au PSG en provenance du Barça et demande à y retourner. Il prend un salaire de malade et dit en faite je n'en ai rien à cirer de ton club, je veux retourner dans l'ancien. C'est humiliant. Il fait un bras de fer tout l'été, ça veut dire qu'il s'enfou du club. La banderole était exagérée, mais ça répond à ses actes, lui aussi ce qu'il fait c'était de l'insulte".

"Verratti quand il faut courir, c'est compliqué"

"Deux ans après, c'est encore dans sa tête ? Non ça va. Et puis le CUP a fait le premier pas à de nombreuses reprises, avouant regretter cette banderole, mais Neymar les a toujours envoyer chier. Le CUP a même présenté publiquement ses excuses, que va-t-il faire se trainer par terre ? Lui cirer les pompes ? Déjà que Neymar fasse son travail et essaye de jouer plus de 60% des matches dans l'année... Je trouve qu'on a même été très gentil avec Neymar", a ajouté Daniel Riolo.

Enfin, il a mis un sacré tacle à Marco Verratti, expliquant son soit-disant acharnement à l'encontre de l'Italien : "Moi, avec le ballon, je ne suis pas aveugle. Je vois ce qu'il est capable de faire. Sous pression c'est autre chose. Il est fort jusqu'à 30 mètres de ses buts. Quand il est sous pression un peu plus haut, il y a moins de monde. Et quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal, parce qu'il faut enlever toutes les clopes qu'il a dans les poumons. Là, c'est plus compliqué !".