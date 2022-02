Marco Verratti après Nantes-PSG : "Tirer des conclusions qui font progresser"

Quelles sont vos premières impressions après cette défaite ?

Il y a des matches qu'on ne méritait pas de gagner, et on a gagné. C'est le football. Il faut prendre ses responsabilités. On pouvait marquer plus, mais on a raté. Il faut être plus efficaces, parce qu'on a eu cinq ou six occasions claires et on ne marque qu'un but. On fait un bon match. On a un peu souffert en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps on a réglé ça, on aurait pu revenir au score. On y croyait. Mais on n'a pas réussi à marquer.

Les joueurs de devant se trouvent pourtant de mieux en mieux...

Dans le football, quand tu te crées beaucoup d'occasions, c'est bon signe. Ça veut dire que l'équipe a bien tourné, qu'on a bien joué. Les trois de devant on fait un très bon travail. Il manque juste le but, la chose la plus importante. Il faut faire mieux. Et je suis sûr que le prochain match, si on se crée autant d'occasions, on marquera plus de buts.

Ça peut servir pour le Real Madrid ce genre de matches ?

Je pense que chaque entraînement, chaque match, si on veut penser grand, ça peut servir pour les grands matches. On se sentait bien physiquement, on a attaqué jusqu'aux dernières minutes. C'est toujours une expérience, tu peux tirer des conclusions qui font progresser.

Cette défaite est-elle inquiétante ?

Personne n'aime perdre. Cette année, c'est la troisième défaite. Mais il y a toujours des adversaires, c'est le football. Des fois, quand on a gagné je n'étais pas content. Il faut toujours regarder les prestations. Quand tu crées des occasions, c'est bon signe.

Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à l'arbitre ?

Oh, beaucoup de choses... Le problème ce n'est pas qu'il rate des choses. Je suis le premier aujourd'hui à avoir raté des choses. Le problème c'est qu'on dit toujours qu'il faut les respecter, mais ils sont agressifs dès les premiers instants, ils te parlent mal. C'est ça que je ne comprends pas, ce sont des principes...

L'article continue ci-dessous

Qu'est-ce qui a manqué à Paris ce soir ?

Le but. On est déçu parce qu'on aime toujours gagner. On a gagné beaucoup de fois ici. On voulait le faire ici et continuer cette série positive. Il nous a manqué la dernière décision, la dernière passe, la dernière frappe... C'est tout ça qui nous a manqué ce soir.