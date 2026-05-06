Marco van Basten : « Je n’attends pas grand-chose de l’équipe nationale néerlandaise, alors lors de la Coupe du monde 2026, je soutiendrai… »

Marco van Basten déplore l’évolution actuelle du football italien, comme il l’a déclaré lors d’un entretien avec Sportmediaset. Selon l’ancien attaquant de l’AC Milan, entre autres, « la propriété étrangère est la ruine du football italien ».

Bien que l'Inter Milan ait atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, le calcio n'est plus tout à fait le même que celui des décennies passées. Le dernier sacre continental d'un club italien remonte à 2010, et la Nazionale manquera pour la troisième fois consécutive la Coupe du monde.

« Il y a actuellement beaucoup de propriétaires étrangers en Italie qui n’ont rien à voir avec l’histoire des clubs et qui ne s’y intéressent pas non plus. C’est dommage », constate Van Basten. « Il serait très important d’essayer de remettre le football italien entre des mains italiennes, afin qu’il puisse revenir au sommet de l’Europe. »

Il se dit particulièrement inquiet pour le club où il a brillé : « L’AC Milan, par exemple, n’est plus ce qu’il était. Je les suis toujours et j’espère qu’ils se relèveront vite, car l’Inter domine actuellement en Italie et cela ne me plaît pas du tout. »

Selon lui, ce déclin de la Serie A se répercute inévitablement sur la Nazionale : « J’ai vu l’équipe d’Italie : les grandes stars manquent à l’appel. L’Italie a toujours eu un grand gardien, un grand défenseur, un grand milieu et un grand attaquant.

« Aujourd’hui, on ne les voit presque plus, et c’est étrange. Le football italien était autrefois de classe mondiale : ce n’est plus le cas aujourd’hui », constate Van Basten, qui, malgré la qualification des Oranje pour la Coupe du monde, n’a pas non plus confiance en l’équipe nationale néerlandaise.

« Je suis fan des Pays-Bas, mais je n’en attends pas grand-chose. Je vais donc soutenir le Brésil de Carlo Ancelotti », déclare-t-il. Bien que le Brésil fasse traditionnellement partie des plus grandes nations du football, la Seleção n’est pas non plus au meilleur de sa forme actuellement : lors des qualifications pour la Coupe du monde, elle n’a terminé qu’à la cinquième place. Dans le groupe C, elle affrontera le Maroc, l’Écosse et Haïti.