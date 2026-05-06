Marco van Basten : « Je n’attends pas grand-chose de l’équipe nationale néerlandaise, alors lors de la Coupe du monde 2026, je soutiendrai… »

Marco van Basten déplore l’évolution actuelle du football italien, comme il l’a déclaré lors d’un entretien avec Sportmediaset. Selon l’ancien attaquant de l’AC Milan, entre autres, « la propriété étrangère est la ruine du football italien ».
Bien que l'Inter Milan ait atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, le calcio n'est plus tout à fait le même que celui des décennies passées. Le dernier sacre continental d'un club italien remonte à 2010, et la Nazionale manquera pour la troisième fois consécutive la Coupe du monde.
« Il y a actuellement beaucoup de propriétaires étrangers en Italie qui n’ont rien à voir avec l’histoire des clubs et qui ne s’y intéressent pas non plus. C’est dommage », constate Van Basten. « Il serait très important d’essayer de remettre le football italien entre des mains italiennes, afin qu’il puisse revenir au sommet de l’Europe. »
Selon lui, ce déclin de la Serie A se répercute inévitablement sur la Nazionale : « J’ai vu l’équipe d’Italie : les grandes stars manquent à l’appel. L’Italie a toujours eu un grand gardien, un grand défenseur, un grand milieu et un grand attaquant.
« Aujourd’hui, on ne les voit presque plus, et c’est étrange. Le football italien était autrefois de classe mondiale : ce n’est plus le cas aujourd’hui », constate Van Basten, qui, malgré la qualification des Oranje pour la Coupe du monde, n’a pas non plus confiance en l’équipe nationale néerlandaise.
« Je suis fan des Pays-Bas, mais je n’en attends pas grand-chose. Je vais donc soutenir le Brésil de Carlo Ancelotti », déclare-t-il. Bien que le Brésil fasse traditionnellement partie des plus grandes nations du football, la Seleção n’est pas non plus au meilleur de sa forme actuellement : lors des qualifications pour la Coupe du monde, elle n’a terminé qu’à la cinquième place. Dans le groupe C, elle affrontera le Maroc, l’Écosse et Haïti.