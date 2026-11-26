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Ce n'était pas une simple défaite, ni une mauvaise soirée passagère. Ce fut une nuit cauchemardesque au sens plein du terme, une nuit dont les supporters de Benfica se souviendront longtemps, non pas parce que l'équipe a perdu, mais en raison de la manière dont elle a perdu.

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Après la lourde défaite face au Viktoria Plzeň (0-4) en Ligue Europa, l'entraîneur Marco Silva s'est présenté devant tout le monde, sans se dérober ni chercher d'excuses, pour le dire haut et fort : « J'assume la responsabilité ».

Dans des déclarations rapportées par le journal portugais « A Bola », Silva a exprimé ses profonds regrets quant à la prestation de son équipe, soulignant que ce qui s'est passé était à mille lieues de la véritable image de Benfica et des principes fondamentaux que doit incarner toute équipe portant ce maillot.

« Ce fut une nuit cauchemardesque pour nous. Nous avons laissé tomber les supporters, impossible de le cacher. Nous n'avons pas représenté le club de manière digne, de la manière dont nous devons le représenter. Tous les principes, tous les aspects fondamentaux d'une équipe de football, nous en étions très loin », a déclaré Silva.

Il a ajouté : « Chaque fois que nous n'obtenons pas un résultat positif, nous savons ce que cela signifie. Mais perdre de la manière dont nous avons perdu ce soir, c'est complètement différent. Quand cela arrive, il n'y a pas de mots suffisants. Il s'agit d'assumer ses responsabilités, et me voici, j'assume la responsabilité de tout ce qui s'est passé, de la manière dont cela s'est passé, de la façon dont nous avons réagi et des erreurs que nous avons commises ».

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Le technicien a expliqué que son équipe avait pratiquement perdu le match en quelques minutes, ce qui n'est pas normal dans le monde du football : « Nous avons pratiquement perdu le match en 6 ou 7 minutes, et ce n'est pas normal dans notre monde. J'ai toujours dit que les choses n'étaient pas parfaites, mais ce n'était pas ce que nous attendions ».

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Il a poursuivi : « Des mauvais moments peuvent survenir de temps en temps, mais nous devons réagir en tant qu'équipe et en tant qu'individus, et aujourd'hui nous n'y sommes pas parvenus. À la mi-temps, nous avons essayé de faire passer le message à l'équipe que beaucoup de choses étaient très loin de ce que l'on attend de notre équipe. Malheureusement, nous avons commencé la seconde période comme nous avions terminé la première. C'est un très mauvais signe ».

Silva a reconnu avoir pris la décision audacieuse de changer neuf joueurs dans la composition, estimant que le moment était venu de le faire, mais tout s'est déroulé à l'inverse de ce qu'il avait prévu.

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« Suivre cette voie a été très facile pour moi. J'ai changé neuf joueurs ; j'ai senti que le moment était venu. Nous l'avions déjà fait plusieurs fois auparavant, mais tout s'est passé à l'inverse de ce que j'attendais, et maintenant je dois assumer mes responsabilités », a-t-il déclaré.

Malgré la dureté de la soirée, Silva a tenté de transformer la catastrophe en opportunité, affirmant que cette défaite pourrait être le tournant dont Benfica a besoin : « Le moment est venu d'assumer pleinement la responsabilité de ce que nous avons fait, de nous tourner vers le suivant et de tirer les leçons de cette expérience ; nous n'oublierons jamais. Nous ne pouvons certainement pas revivre de telles situations ».

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Il a ajouté : « C'était très mauvais, horrible, rien de plus à dire. La soirée a été très difficile, mais je suis sûr qu'elle l'a été bien plus pour ceux qui étaient présents ici. Nous n'avons qu'un seul chemin devant nous. C'est très mauvais, mais quand cela arrive dans des compétitions où nous avons encore une marge pour corriger le tir à l'avenir, cela fait office de sonnette d'alarme ».

Silva a conclu : « Nous avons mal commencé la saison, et notre réaction a été parfaite. Tout ce qui nous rendait fiers d'être arrivés jusqu'ici s'est envolé, et cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Quelque chose s'est produit, et il me revient d'en analyser les causes ».