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Marco Rose a appelé ses joueurs de Bournemouth à garder les pieds sur terre après leur démonstration face à l’AC Milan, sept fois champion d’Europe, lors d’une soirée historique au Vitality Stadium. Bournemouth a poursuivi son parcours sans faute en Ligue Europa, tandis que Ruben Amorim déplorait une faute disciplinaire catastrophique de son gardien.

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Des penalties précoces et un coup de sang de Maignan coûtent cher à Milan

Bournemouth a pris l’ascendant presque immédiatement lorsque Justin Kluivert a transformé un penalty à la huitième minute, après une main de Koni De Winter. La rencontre a ensuite rapidement tourné au désastre pour les visiteurs, juste avant la demi-heure de jeu. Le gardien Mike Maignan a reçu un carton rouge direct pour avoir poussé Tyler Adams au visage lors d’un corner, permettant à Marcus Tavernier de doubler l’avance des locaux sur penalty.

Amine Adli a conclu une soirée parfaite d’un coup franc à la 84e minute, scellant une victoire 3-0. Ce succès permet à Bournemouth de conserver un bilan parfait en Ligue Europa, avec trois victoires en trois matches. Fait remarquable, l’équipe de Rose est le premier club anglais depuis 1973 à remporter ses trois premiers matches dans une grande compétition continentale.

Rose salue l’efficacité implacable de Bournemouth

Getty Images

Rose n’a pas tardé à saluer l’intensité constante de son équipe, soulignant sa supériorité avant même que Milan ne soit réduit à dix. L’entraîneur s’est dit extrêmement fier de la manière dont Bournemouth avait neutralisé son prestigieux adversaire.

« C’était une grande soirée pour nous. Je suis heureux pour le club et nos supporters, a déclaré Rose après le coup de sifflet final. Je suis vraiment fier de mes joueurs. Leur prestation aujourd’hui a été brillante de la première à la dernière minute, nous avons fait un bon match. »

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« Même à onze contre onze, nous avons bien commencé, nous les avons pressés, nous avons récupéré des ballons, nous nous sommes créé des occasions et nous avons obtenu le penalty. Puis il y a eu le carton rouge, bien sûr. Cela change la physionomie du match, nous avions un joueur de plus. »

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« Mais parfois, on peut se mettre en difficulté dans ces situations. Nous les avons pourtant étouffés, nous ne leur avons rien laissé, et c’est vraiment bien. J’aime nos joueurs et j’aime notre approche. »

Amorim regrette un match perdu trop tôt, Rose appelle à la prudence

Pour Amorim, qui revenait entraîner en Angleterre pour la première fois depuis son éviction de Manchester United en janvier, l’expérience a été pénible. Malgré un début de saison sans défaite en Serie A, Milan n’a désormais remporté qu’un seul de ses trois matches européens.

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« C’est difficile de parler de la performance : il n’y avait plus de match après 27 minutes, a reconnu Amorim. Nous devons travailler sur nos erreurs et garder onze joueurs sur le terrain en permanence pour pouvoir changer la dynamique du match. Ce fut une soirée difficile pour nous, à cause de l’expulsion, et Ruben [Loftus-Cheek] a ressenti quelque chose à la mi-temps. Nous n’avons pas eu le temps d’entrer dans le match : il y a eu le premier corner, le penalty, l’expulsion. Nous avons gâché notre match. »

Malgré l’euphorie ambiante, Rose a refusé d’évoquer la possibilité d’aller loin dans la compétition. « Nous resterons humbles, a-t-il déclaré. Nous savons que nous sommes bons. Si nous disposons de tout notre effectif, nous savons que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, n’importe où. Mais nous avons tellement de matches. C’est très exigeant, alors reposez-moi la question en avril. Nous allons toujours dans la bonne direction, mais nous ne devons surtout pas nous installer dans une zone de confort. Si nous le faisons, nous aurons des problèmes. Nous devons le prouver encore et encore. »

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Interrogé sur une légère altercation entre les bancs après le match, Rose a écarté toute inquiétude : « Je n’ai rien vu, car je suis entré sur le terrain. Tout le monde veut gagner et être compétitif. Même pendant le match, il y avait de l’émotion, mais tout le monde s’est serré la main. Tout va bien. »

Milan cherche à se racheter en Serie A





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Milan doit vite se ressaisir avant de retrouver le championnat face à l’Udinese dans seulement trois jours, avec l’espoir de préserver son invincibilité en Serie A. Le club italien devra évaluer l’état de forme de Loftus-Cheek tout en remédiant à ses résultats européens préoccupants.

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Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Maignan après l’expulsion coûteuse du gardien, Amorim s’est montré catégorique. « Je ne parle pas aux joueurs maintenant, tout cela est encore trop récent, a déclaré l’entraîneur de Milan. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Nous jouons dans [trois] jours sur le terrain de l’Udinese. Nous pouvons faire mieux. Nous avons besoin de onze joueurs sur le terrain. »