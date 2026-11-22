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Marciano Vink a assisté, de plus en plus stupéfait, à un incident lors de FC Twente-Willem II (2-1). Juste avant la pause, Nathan Tjoe-A-On a été expulsé après deux cartons jaunes. C’est surtout la manière qui agace Vink.

Willem II se trouve dans une situation presque désespérée en Eredivisie. Après treize matches, le club de Tilburg ne compte que trois points et accuse désormais neuf points de retard sur la quinzième place, synonyme de maintien.

Dimanche, l’équipe de l’entraîneur Jurgen Streppel semblait en mesure d’obtenir un résultat contre Twente, mais l’expulsion de Tjoe-A-On juste avant la pause a considérablement compliqué sa tâche. Le défenseur a d’abord reçu un carton jaune pour un geste de dépit, avant de faire tomber Daan Rots peu avant la mi-temps pour empêcher une contre-attaque : un deuxième jaune, donc un rouge.

« Sérieusement, à la place du club, je lui infligerais une suspension supplémentaire », lance Vink, impitoyable, dans Dit Was Het Weekend sur ESPN. « Je le pense sincèrement. Faire ça à 0-0, alors que tu as déjà reçu un jaune pour un geste de dépit… »

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L’attitude de Tjoe-A-On agace également Vink. « Et la façon dont il quitte ensuite le terrain… Je ne comprends vraiment pas du tout. Là, tu ne comprends vraiment pas ce qui est en jeu. En tant que joueur, il ne saisit pas l’essentiel. »

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Après la pause, Willem II a tout de même pris l’avantage à la surprise générale à la Grolsch Veste, mais n’a finalement pas pu éviter une défaite 2-1. À l’issue du match, Tjoe-A-On a reconnu ses torts. « Ce n’était pas intelligent, c’est indéfendable », déclare le latéral gauche au Brabants Dagblad à propos de son premier carton jaune.

« C’était un peu sous le coup de l’émotion et de la frustration. J’avais le sentiment que l’arbitre aurait pu siffler un peu plus souvent en notre faveur jusque-là, voilà pourquoi. Faire un tel geste envers l’arbitre est tout simplement inutile et stupide. Même si, selon moi, ce n’était pas un grand geste et que je ne l’ai pas fait directement sous son nez, ou quoi que ce soit. Mais je ne dois tout simplement pas faire ça, point. »

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« Tout est allé très vite, à ce moment-là, je n’ai pas pensé au fait que j’avais déjà reçu un jaune », dit-il ensuite à propos de son deuxième carton jaune. « Je voulais effectivement stopper cette contre-attaque, parce qu’il y avait pas mal d’espace. Ce n’était pas intelligent non plus. J’espérais que l’arbitre laisserait passer, mais malheureusement non. Il faut alors l’accepter. »

« À la pause, j’ai parlé individuellement à quelques joueurs quand ils sont rentrés. Ce que je leur ai dit ? “Désolé”, bien sûr. Je le dirai aussi devant tout le groupe, je n’en ai pas encore vraiment eu l’occasion. C’était déjà difficile pour nous, et à cause de moi, ça l’est devenu encore plus. J’en suis malade », conclut Tjoe-A-On.