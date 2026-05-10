Marciano Vink est sans pitié pour un joueur après Ajax - FC Utrecht : « Un poste ailleurs »

Marciano Vink a exprimé son profond mécontentement au sujet de la gestion des coups de pied arrêtés par l’Ajax, lors de son passage dans l’émission « Dit Was Het Weekend » sur ESPN. Pour lui, l’entraîneur spécialisé dans ces phases de jeu devrait envisager de changer de club.

« L’entraîneur des phases arrêtées de l’Ajax, aussi bien en attaque qu’en défense, ferait mieux de chercher un autre club. Je le pense sincèrement », assène Vink, avant de citer une déclaration précédente de Youri Baas. Après la rencontre face au NEC en février, le défenseur avait affirmé que les coups de pied arrêtés « n’étaient pas un sujet » pour l’équipe.

« On ne peut pas avoir Baas qui déclare dans une interview que ce n’est pas une priorité et que, dans le même temps, on soit tout simplement les pires », poursuit Vink. « 22 % des buts sont tout simplement marqués sur des coups de pied arrêtés. C’est tout simplement inacceptable pour un club comme l’Ajax, même si l’on aligne sept poupées miniatures sur le terrain », ajoute Vink.

Dimanche encore, les Ajacides ont été punis : les deux buts du FC Utrecht sont nés de coups francs arrêtés. Ils ont ainsi perdu du terrain dans la course à la troisième place, cédant le terrain dans les dernières minutes.

« Je ne comprends absolument pas qui a imaginé cette façon de défendre », conclut Vink après avoir analysé les buts, soulignant que les joueurs les plus grands de l’Ajax ne font pratiquement rien pour défendre sur les coups de pied arrêtés.

Kenneth Perez apporte son éclairage et élargit le débat : « Au fil des ans, l’Ajax n’a jamais été un champion dans ce genre de situations, car l’Ajax était tout simplement toujours la meilleure équipe. On concédait peut-être un ou deux corners et on menait 3-0 », conclut le Danois.

« C’est crucial, car on ne possède qu’exceptionnellement une avance confortable en tête. Dans les périodes où l’on n’est pas au meilleur de sa forme, ces moments deviennent décisifs », a analysé Pérez.