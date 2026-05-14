Marciano Vink encense un joueur de l’Eredivisie : « À mes yeux, c’est véritablement la révélation de la saison. »

Marciano Vink est impressionné par Darko Nejasmic. Recruté l’été dernier par le club de Nimègue, le milieu de terrain de 27 ans s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’Eredivisie VriendenLoterij cette saison.

« Mon favori, c’est Nejasmic », déclare Vink jeudi soir sur le plateau de l’émission Voetbalpraat diffusée sur ESPN. « Je serais surpris de le voir rester à la position de sentinelle au NEC la saison prochaine. Ce qu’il a apporté à cette équipe est vraiment impressionnant. »

« Son placement est excellent. Il évolue aux côtés de purs stylistes : Sano, Chery, Lebreton… Du coup, il a souvent dû protéger l’arrière-garde avec Sandler ou Kaplan. La manière dont ils s’en sont sortis m’impressionne. »

« D’un point de vue technique, c’est un joueur très complet. Je serais donc surpris de le voir rester à NEC la saison prochaine. Je le pense sincèrement. Je comprendrais qu’il rejoigne un club du top 3 néerlandais ou un club allemand de deuxième rang. »

« Avec une technique aussi fonctionnelle et élégante, il peut s’imposer partout. À mes yeux, ce joueur est la révélation de la saison », conclut Vink.

Recruté l’été dernier en tant que joueur libre par le club néerlandais, l’ancien milieu du Sharjah FC a rapidement gagné sa place dans le onze de départ, écartant même l’enfant du club Dirk Proper.

Cette saison, le droitier a disputé 31 matchs officiels, dont 28 comme titulaire, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive.