Marciano Vink s’est régalé devant Abdellah Ouazane. L’attaquant de 17 ans de l’Ajax est entré en jeu samedi à un quart d’heure de la fin contre l’Excelsior, mais n’a pas pu empêcher son équipe de laisser filer des points malgré sa bonne entrée : 2-2.

L’Ajax s’est créé occasion sur occasion contre l’Excelsior, a touché les montants à plusieurs reprises, mais a dû se contenter d’un match nul 2-2. Sur le plateau de VriendenLoterij Eretribune sur ESPN, le match est revenu sur le tapis.

« Cela n’aurait rien eu d’étrange si cela avait fini à 6-2, ou 5-1 », a estimé Danny Koevermans. « L’Ajax se pénalise énormément. Et l’Excelsior prend vraiment un point bonus ici. »

Vink a vu qu’Excelsior voulait « tout donner ». « Je ne peux vraiment pas dire que l’Ajax a mal joué, ni que cela était prévisible. »

« Car, à mes yeux, l’Ajax a vraiment dominé de très larges parties du match et s’est créé des occasions. Là, c’était un match où ça ne voulait tout simplement pas rentrer. »

« Ils ont quelques occasions à plusieurs milliers de pour cent. Brandt, Ouazane… Ce sont vraiment de grosses occasions. Mais quand c’est 2-2 et qu’il faut y aller, tu ne prends peut-être pas la meilleure décision », pense Vink, qui veut tout de même mettre un dernier joueur en lumière.

« Ouazane a fait une entrée fantastique. Ce garçon a une telle qualité technique. Ce garçon sait tellement bien jouer au football… »