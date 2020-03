Marchisio : "Paul Pogba a fait une erreur en retournant à MU"

Durant l'été 2016, Claudio Marchisio a conseillé à Paul Pogba d'aller en Espagne plutôt que de rejoindre Manchester United.

Paul Pogba a été mis en garde contre un retour à à l'été 2016. Claudio Marchisio vient de révéler qu'il avait déconseillé au Français de quitter la pour retourner à Old Trafford.

Alors qu'ils cherchaient à donner à Jose Mourinho les moyens dont il avait besoin pour réussir au Theater of Dreams, les responsables de MU avaient déboursé plus de 100M€ pour l'international tricolore il y a quatre ans. À l'époque, ce transfert était considéré comme une belle affaire pour les Red Devils. Le milieu de terrain français étant devenu une superstar mondiale au cours des quatre années précédentes du côté de Turin.

Se retrouver dans un environnement familier, avec un rôle de maitre à jouer de l'équipe, devait porter le joueur de 27 ans à des niveaux encore plus élevés. Cela n'a pas été le cas, les problèmes de forme et de soucis physiques ayant sérieusement perturbé le deuxième passage de Pogba à Manchester.

Marchisio, qui opérait dans le même milieu de terrain de la Juventus que le vainqueur de la , a déclaré avoir dit à un ancien coéquipier que retourner en était «un mauvais choix», mais ses mots sont restés lettre morte. L'ex-international italien espère maintenant que Pogba pourra être amené à faire le chemin inverse, les spéculations suggérant que les Bianconeri sont désireux de retrouvailles.

"Je serais très heureux", a déclaré Marchisio à Tuttosport, quand il a été questionné à propos d'un possible come-back de la Pioche au sein de la Vieille Dame. «Je lui ai dit qu'il avait eu tort d'aller à Manchester et que s'il voulait vraiment changer, il devait choisir l' . Cela dit, son retour serait extrêmement positif, Paul renaîtrait dans l'environnement qu'il aime et lui convient le plus. Et il apporterait beaucoup à la Juventus car ils ont besoin de quelqu'un comme lui au milieu: c'est un grand professionnel."