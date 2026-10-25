Le joueur du Real Madrid, l'Ivoirien Yan Diomandé, s'apprête à signer un exploit individuel marquant lors de son premier Clasico face au Barça.

Le Real Madrid se déplace chez le Barça ce soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, lors d'un match où l'équipe catalane cherche à briser le moral de son rival et à porter l'écart entre les deux équipes à 9 points.

Le Barça est en tête de la Liga avec 27 points, devant l'Atlético Madrid (25) après sa victoire hier face au Deportivo La Corogne 1-0, puis le Real Madrid, troisième avec 21 points.

Selon le journal AS, l'international ivoirien est à un pas d'établir un record à cet âge précoce, puisqu'il disputera le Clasico ce soir à l'âge de 19 ans et 346 jours.

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Le journal a également souligné que, s'il marque un but, il deviendra le deuxième plus jeune joueur du Real Madrid à marquer contre le Barça en championnat d'Espagne, après Vinicius Junior qui avait secoué les filets des Blaugrana à l'âge de 19 ans et 233 jours, en mars 2020.