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Goncalo Ramos MilanGetty Images
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Marchegiani tranche sur l’AC Milan : « C’est une équipe faite pour une défense à 4, il est normal qu’il choisisse peu à peu les meilleurs joueurs »

Milan AC

Sur le plateau de Sky, les consultants analysent le succès net et convaincant de l’AC Milan contre Lecce sur le score de 3-0

Luca Marcheggiani, consultant historique de Sky, analyse ainsi le succès obtenu par l’AC Milan de Ruben Amorim contre le Lecce de l’entraîneur DI Francesco : "C’est normal qu’il choisisse petit à petit les meilleurs joueurs. Beaucoup de choses étaient conditionnées par le fait de les mettre dans les meilleures dispositions : beaucoup de monde revenait de la Coupe du monde. Le débat sur le système m’intéresse. Aujourd’hui, nous disions tous que c’est une équipe davantage faite pour un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Ils n’ont pas d’arrière droit. Gila, repositionné, ce n’est pas vraiment sa meilleure situation. Dans des matches comme celui-ci, avec des adversaires qui laissent des espaces et repartent avec moins de qualité, on a vu que c’est une bonne solution. Tu mets les joueurs dans des conditions plus confortables. Il y a aussi eu quelques dédoublements sur la droite… Si tu as un ailier droit qui rentre sur son pied gauche… Aujourd’hui, Gila a dédoublé. Aujourd’hui, Moreira l’a placé plus haut sur le côté, ce qui est mieux que de lui faire couvrir tout le couloir".

Sur Gonçalo Ramos et son absence de but : « Il n’est pas jaloux quand les autres marquent, cela se voit à sa réaction dans la célébration. Même avec Moreira, il l’a enlacé. De ce point de vue-là, il ne souffre pas du fait de marquer peu. »

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