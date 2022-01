Marcelo, Suarez et ces transferts d'hiver qui ont été de grands succès

De nombreux entraîneurs dans le monde entier affirment que la fenêtre de transfert de janvier est impossible à négocier et qu'il n'est pas possible d'y trouver de la valeur, mais l'histoire a prouvé que cette affirmation n'était pas toujours vraie.

Pourtant, l'histoire a prouvé que cette affirmation n'était pas toujours vraie. Par le passé, de nombreux noms prestigieux ont été transférés au milieu d'une saison, qu'il s'agisse de stars ou de joueurs en plein développement.

Il suffit de regarder du côté de La Liga pour trouver certaines des transactions les plus impressionnantes du mois de janvier, avec Marcelo qui a signé au Real Madrid en janvier 2007 et Ivan Rakitic et Pablo Aimar qui ont rejoint respectivement Séville et Valence.

En Angleterre, il y a eu des transferts très réussis, comme ceux de Nemanja Vidic et Patrice Evra qui ont tous deux signé à Manchester United en janvier 2006, mais il y a aussi eu des transferts infructueux impliquant des joueurs de renom, comme Alexis Sanchez qui a signé à United et Fernando Torres qui a quitté Liverpool pour Chelsea.

Le transfert de Torres en janvier 2011 a permis au club de Liverpool d'acheter Luis Suarez à l'Ajax. L'Uruguayen est devenu l'un des meilleurs joueurs de Liverpool de l'ère moderne.

Il n'y a pas que les gros transferts qui peuvent être réalisés en janvier, car de nombreuses équipes sont capables d'obtenir la signature de joueurs qui feront partie de la colonne vertébrale du club pour les années à venir.

L'arrivée de Casemiro au Real Madrid Castilla sous forme de prêt en janvier 2013 en est un exemple. Il a travaillé en étroite collaboration avec Zinedine Zidane à Castilla et, six mois plus tard, il a été acheté. S'en est suivi une année de prêt à Porto, puis l'histoire du Real Madrid.

On se souvient qu'en 2021, Jesse Lingard avait signé à West Ham et avait été une révélation pendant six semaines, tandis qu'Arkadiusz Milik et Mario Mandzukic ont tous deux marqué des buts pour Marseille et l'AC Milan respectivement.

Arsenal a obtenu le prêt de Martin Odegaard pour remplacer Mesut Ozil, qui a signé à Fenerbahçe, tandis que Papu Gomez a quitté l'Atalanta pour Séville.