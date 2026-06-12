Marcelo se retrouve dans une situation délicate après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Mexique

La star brésilienne Marcelo, ancien arrière gauche du Real Madrid, a vécu un moment de tension après le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Alors qu’il assistait à la rencontre Mexique-Afrique du Sud, il s’est retrouvé coincé dans des affrontements violents entre des manifestants et les forces de l’ordre à la fin de la rencontre.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, les forces de l’ordre, ayant repéré l’ancien joueur à proximité des échauffourées, sont intervenues promptement et l’ont extrait de la zone sans qu’il ne subisse le moindre dommage.

À ce stade, le latéral brésilien n’a pas encore commenté l’incident, et l’on ignore si celui-ci affectera sa présence pour d’autres rencontres de la compétition.

Spécialement présent au Mexique pour suivre la compétition, le joueur brésilien avait partagé sur son compte Instagram une photo de son immersion dans l’ambiance de la rencontre, avant que la soirée ne vire au cauchemar.

Le match d’ouverture s’est conclu par une victoire du Mexique 2-0 sur l’Afrique du Sud, dans une rencontre marquée par trois expulsions, une première dans l’histoire des matchs d’ouverture de la Coupe du monde, offrant ainsi un coup d’envoi pour le moins mouvementé à la compétition coorganisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada.