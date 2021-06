Marcel Desailly : "Karim Benzema n’a pas la garantie de jouer"

L'ancien international tricolore se félicite du retour de Karim Benzema chez les Bleus, mais veut laisser Didier Deschamps travailler sereinement.

De retour en Équipe de France après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema est un atout supplémentaire pour les Bleus. Dans la forme de sa vie avec le Real Madrid ces derniers mois, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais forme aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé un trio d'attaque des plus redoutables.

Alors forcément, les fans attendent énormément de lui à l'Euro 2020. Alors que le premier match des Bleus, face à l'Allemagne, se profile dans trois jours, Marcel Desailly, ancien défenseur central tricolore et champion du monde 1998, ne croit pas encore que Karim Benzema puisse être considéré comme indiscutable en sélection.

"Il faut laisser Didier choisir sa meilleure option"

"Le retour de Benzema insuffle un petit quelque chose. Mais qui dit que Benzema va jouer ? Il n’a pas la garantie de jouer. Il était arrivé à un point où il était impossible de le laisser de côté. Il est maintenant dans le groupe France, sans être un titulaire indiscutable. C'est au sélectionneur de décider", a-t-il souligné sur RMC.

Néanmoins, Marcel Desailly reconnaît que la facilité technique de Karim Benzema, couplée à son intelligence de jeu, lui permet de s'adapter à merveille. "La qualité première de Benzema, c'est de pouvoir s'adapter à ses coéquipiers et d'être une valeur ajoutée. Il l'a montré après le départ de Cristiano Ronaldo du Real".

"Deschamps a le choix de voir ce qui sera la meilleure complémentarité pour son groupe. C'est fantastique d'avoir retrouvé Benzema, mais il faut laisser Didier choisir sa meilleure option", a enfin déclaré Marcel Desailly. Il est clair que les options de manquent pas, surtout offensivement. Et on ne va pas s'en plaindre !