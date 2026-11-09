Marc Guehi se retire du groupe de l’Angleterre, Thomas Tuchel convoque un remplaçant surprise pour les matches de Ligue des nations

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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, subit son premier gros coup dur lié à l’état de santé de son effectif avant la prochaine trêve internationale : Marc Guehi a officiellement déclaré forfait. Le défenseur de Manchester City manquera les deux matches de Ligue des nations faute de s’être remis d’un problème à la hanche. Dan Burn, de Newcastle United, a été appelé pour le remplacer.

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Guehi touché à la hanche

Le défenseur central de 26 ans a dû quitter le terrain à la mi-temps lors de la récente défaite de Manchester City face à Nottingham Forest. Des examens ont ensuite confirmé la gravité de son problème à la hanche, écartant officiellement le joueur formé à Chelsea du rassemblement international.

Alors que le reste de l'équipe d'Angleterre s'est réuni lundi au centre d'entraînement de Tottenham, la Fédération anglaise de football a confirmé le forfait du défenseur. Burn, l'imposant défenseur de Newcastle, a depuis été appelé pour le remplacer en vue des prochains matches contre la Croatie et l'Espagne.

Burn rappelé en sélection

Le retour de Burn en sélection marque un revirement important pour le défenseur de Newcastle. Après avoir joué un rôle de premier plan dans la campagne de l'Angleterre en Coupe du monde, le joueur expérimenté avait été écarté des deux dernières sélections de Tuchel.

Malgré la volonté récente de donner leur chance à de jeunes talents en vue de l'Euro 2028, Tuchel avait clairement indiqué la semaine dernière que Burn figurait toujours dans ses plans. Cette confiance se traduit désormais par un rappel immédiat en équipe première pour renforcer la défense.

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Tuchel réfléchit à ses options dans les buts

Au-delà des changements en défense, Tuchel doit aussi trancher dans les buts. Si Jordan Pickford reste le titulaire établi, le temps de jeu régulier de James Trafford en club a intensifié la concurrence pour une place de titulaire.

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« Non, il l'est [le numéro un]. Mais rien n'a changé, a expliqué Tuchel au sujet du statut de Pickford. La concurrence existe aussi à ce poste. Et Traff est désormais régulièrement titulaire, c'est ce que nous voulions. James Trafford a été bon. Ils se sont partagé les matches la dernière fois. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire. Il est possible que nous procédions de nouveau ainsi. »

Le sélectionneur a souligné l'importance de mettre ses autres options à l'épreuve lors de rencontres à fort enjeu. Il a ajouté : « Que se passe-t-il si Jordan Pickford est blessé ? Que se passe-t-il s'il n'est pas disponible ? Il vaut donc mieux les tester. »

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Des tests en Ligue des nations à l'horizon

L'Angleterre va désormais peaufiner sa préparation dans le nord de Londres avant d'aborder un calendrier exigeant en Ligue des nations. Les prochains matches contre la Croatie et l'Espagne constitueront des tests cruciaux pour mesurer l'évolution tactique de l'équipe de Tuchel.

Avec Guehi sur la touche, Burn voudra saisir sa chance et prouver qu'il peut encore apporter sa contribution au plus haut niveau. Les supporters suivront quant à eux de près le choix entre Pickford et Trafford pour garder les buts lors de ces rencontres sous haute pression.