Marc Bartra juge "intolérable" la banderole des ultras de Schalke 04

Samedi, lors du derby opposant le Borussia Dortmund à Schalke 04, des ultras avaient demandé la libération de l'attentat du bus, en 2017...

"Lorsque l'attaque s'est produite, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais jouer. Je ne pouvais pas bouger dans les cinq ou dix premières minutes et je ne pouvais rien entendre. Lorsque le médecin m'a dit après la chirurgie que tout allait bien et que je pourrais jouer de nouveau dans un mois, c'était indescriptible et l'une des plus belles nouvelles. Je me sens plus fort aujourd'hui que jamais. J'ai été très triste qu'une telle chose puisse arriver. C'était quelques semaines difficiles", avait confié l'Espagnol Marc Bartra dans les colonnes de Kicker, revenant non sans une certaine émotion sur l'attaque du bus du dont il avait été la principale victime, en marge d'une rencontre de Ligue des Champions face à l'AS d'un certain Kylian Mbappé.

Depuis, le défenseur central s'est refait une santé, lui qui évolue désormais au Bétis Séville, en Andalousie. S'éloigner de Dortmund et de ces souvenirs indélébiles, un moyen de tourner plus facilement la page de cette douloureuse étape de sa vie.

"Intolérable, inacceptable et triste", s'insurge Marc Bartra

Sauf que ce samedi, une banderole a été déployée par les ultras de dans les travers du Signal Iduna Park, réclamant la libération de l'auteur de l'attentat contre le bus du Borussia en 2017. Une provocation de très mauvais goût de la part des supporters visiteurs, qui n'a pas empêché leur équipe d'aller glâner un précieux succès face aux hommes de Lucien Favre (2-4), dans un derby bouillant comme à son habitude. ​

Intolerable, inaceptable y triste. Espero que la autoridad pertinente tome las medidas adecuadas ante este hecho. Una cosa es la rivalidad en el fútbol y otra es pedir libertad de alguien que jugó con la vida de 28 personas. https://t.co/Ug8bc1Fa2B — Marc Bartra (@MarcBartra) 27 avril 2019

Samedi soir, Marc Bartra a réagi à cette banderole sur Twitter, réclamant des sanctions pour les auteurs de ces actes. "Intolérable, inacceptable et triste. J'espère que les autorités prendront des mesures adéquates face à cela. La rivalité en football est une chose, mais demander la liberté de quelqu'un qui a mis en danger 28 personnes en est une autre", a déclaré l'Espagnol, vraisemblablement remonté par de tels agissements.