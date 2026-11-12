Marc-Andre ter Stegen se confie sur son avenir à Barcelone et reconnaît ne pas avoir eu de contact avec Hansi Flick pendant son prêt à l’Ajax

Partager Suivez GOAL sur Google

Marc-Andre ter Stegen a refusé de fermer la porte à un éventuel retour à Barcelone à l’issue de son prêt actuel à l’Ajax. Le gardien expérimenté, qui a rejoint l’Eredivisie durant l’été après avoir perdu sa place de titulaire au Camp Nou, reste sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2028.

Publicité

Sa place perdue au Camp Nou

Ter Stegen a quitté la Catalogne pour Amsterdam lors du mercato estival après avoir été devancé par Joan Garcia dans la hiérarchie des gardiens du FC Barcelone. Le gardien de 34 ans était un titulaire indiscutable à Barcelone, mais il a cherché à obtenir du temps de jeu régulier en Eredivisie cette saison.

Malgré son départ en prêt, l’Allemand reste sous contrat avec Barcelone pour deux années supplémentaires. Ses perspectives à long terme en Espagne semblent toutefois incertaines, d’autant qu’il n’a pas échangé avec l’entraîneur actuel, Hansi Flick, depuis son départ temporaire.

La porte reste ouverte à un retour

Dans un entretien accordé à BILD, le gardien expérimenté a clairement indiqué que son attachement à Barcelone restait intact après plus d’une décennie au club.

« J’ai joué douze ans pour Barcelone, alors j’ai naturellement un lien fort avec ce club. Nous ne sommes qu’en novembre, donc je ne peux vraiment pas dire ce qui se passera cet été », a-t-il déclaré.

Publicité Publicité

Au-delà de sa carrière en club, Ter Stegen savoure son statut de gardien numéro un incontesté de l’Allemagne. Il s’est dit extrêmement reconnaissant de la confiance que lui témoigne le sélectionneur Jurgen Klopp.

Related Topics

« C’est absolument formidable de savoir qu’ils ont autant confiance en moi », a-t-il expliqué. « Cela montre que, lorsque je suis en forme, je peux apporter beaucoup à l’équipe. »

Concilier jeunesse et expérience en Allemagne

S’il apprécie son statut en sélection, le joueur prêté à l’Ajax ne considère pas sa place à l’Euro 2028 comme acquise. Il a reconnu la forte concurrence pour les places et les difficultés récemment rencontrées par la sélection allemande sur la scène mondiale.

Publicité

Revenant sur les appels à remanier l’effectif, Ter Stegen a ajouté : « Nous n’avons pas connu les meilleurs moments avec l’équipe nationale allemande récemment. Beaucoup réclament rapidement l’arrivée de nouveaux joueurs et veulent donner leur chance à tous les jeunes. Sur le principe, je pense que c’est une bonne chose et la bonne approche. Mais il y aura aussi des moments difficiles, et c’est là que l’expérience comptera. »

Faire ses preuves à Amsterdam

Ter Stegen doit désormais se concentrer sur la régularité de ses performances avec l’Ajax pour conserver son rythme de compétition et son niveau de jeu. Enchaîner les matches en Eredivisie sera crucial s’il espère retrouver sa place à Barcelone ou conforter son statut de numéro un de l’Allemagne avant les prochains tournois internationaux.

Publicité

Alors que le mercato estival est encore à plusieurs mois, la priorité immédiate du gardien est de réussir aux Pays-Bas, dans l’attente d’un éventuel échange avec Flick sur son avenir au Camp Nou.