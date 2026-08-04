Marc-André ter Stegen révèle le rôle décisif de Frenkie de Jong dans son transfert à l’Ajax

L’Ajax a présenté mardi matin Marc-André ter Stegen comme sa nouvelle recrue. Le prêt très attendu du gardien allemand est ainsi définitivement bouclé. Sur les canaux officiels du club, Ter Stegen explique que Frenkie de Jong a joué un rôle important dans son arrivée temporaire à Amsterdam.

« J’ai beaucoup parlé avec Frenkie et cela m’a permis de suivre un peu, ces dernières années, ce qu’il ressentait. En tant qu’Ajacide, il a lui aussi souffert », raconte Ter Stegen. « Ces derniers jours, nous avons en outre abordé énormément de sujets. »

Le gardien, 44 fois international avec l’Allemagne, accorde beaucoup d’importance à l’avis de son ancien coéquipier au FC Barcelone. « C’est important pour moi de savoir que je suis ici entre de bonnes mains. Frenkie me l’avait déjà dit auparavant et cela me rassure. Il est très honnête et dit ce qu’il pense. Ses paroles me tranquillisent. »

Sa condition physique a également été évoquée. Le gardien a régulièrement été confronté à des blessures ces derniers temps, mais il insiste sur le fait qu’il est totalement disponible. « Je suis en bonne condition et je me sens bien. Bien sûr, j’ai dû récupérer le mois dernier et cela m’a coûté de l’énergie. »

« Mais je suis totalement en forme. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau être sur le terrain et jouer sans problème. J’espère que ce sera une saison durant laquelle je pourrai être dans les buts à chaque match », poursuit le portier de 34 ans.

La saison dernière, Ter Stegen a été prêté par Barcelone à Gérone, où il a évolué sous les ordres de Míchel aux côtés de Daley Blind. Gêné par des blessures, sa contribution s’est limitée à seulement deux matches. Ses discussions avec le directeur technique Jordi Cruijff ont également contribué à son choix pour l’Ajax.

« Quand j’ai parlé avec Jordi, j’ai tout de suite eu un bon feeling. Je connais déjà l’entraîneur et Daley, ce qui m’a permis d’échanger avec eux sur le projet et sur le ressenti qu’ils en ont. C’était très convaincant. » Ter Stegen se montre en outre enthousiaste quant aux ambitions à Amsterdam. « Nous devons ramener l’Ajax à la place qui est celle du club », conclut le gardien allemand.