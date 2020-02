Maradona : "Messi est le meilleur joueur actuel"

L'icone argentine s'est exprimé sur les qualités de son compatriote blaugrana, et espère la victoire de Naples en 8e de finale de Ligue des champions.

Diego Maradona reconnaît que Lionel Messi est "le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle" et considère son compatriote argentin comme doté d'un "énorme" talent, mais cela ne l'empêche pas de souhaiter une qualification de aux dépens du Barça en .

Ce mardi, le sextuple Ballon d'Or évoluera au San Paolo, stade des exploits de son glorieux aîné. Une occasion de relancer les comparaisons entre deux joueurs iconiques du football argentin.

"Il doit poursuivre sa carrière et sa vie en sachant qu'il est le meilleur joueur actuel, a déclaré Maradona à Il Mattino à propos de celui qu'il e eu sous ses ordres avec l'Albiceleste. J'ai apprécié regarder Leo (Lionel Messi) jouer avec l' à chaque match."

L'entraîneur du Gimnasia la Plata reste attentif à la rencontre entre son ancien club de Naples et les Blaugrana en Ligue des champions, espérant voir les Italiens l'emporter face à l'un des favoris.

"J'ai tout donné à Naples et Naples m'a tout donné en me montrant son affection, a déclaré celui qui est citoyen d'honneur de la ville. Les [années 80] ont été de grandes années pour l'équipe et pour l'Argentine. Nous avons réussi à remporter le championnat [de ], la Coupe de l'UEFA et la ."

Maradona estime que Naples traverse une "situation difficile" depuis que Gennaro Gattuso est à la tête du club, qui s'est perdu pendant un certain temps sous la direction de Carlo Ancelotti, et il espère que le club italien pourra "surprendre tout le monde et donner de la joie à son peuple" en éliminant le Barca de la compétition continentale.