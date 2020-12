Maradona : le très bel hommage de Didier Drogba

L'ancien joueur ivoirien s'est joint au concert d'hommages à Diego Maradona, envoyant de vibrants adieux à la star argentine.

Décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans, Diego Maradona a peiné énormément de supporters de football et d'amateur de ballon rond de tous âges. C'est notamment le cas de Didier Drogba, qui n’a jamais caché l’immense source d’inspiration qu’El Diez a pu être pour lui en tant que joueur.

«C’est dingue, car je ne t’ai parlé qu’une dizaine de secondes et j’ai, malgré tout, l’impression de te connaître si bien. Maintenant, il va falloir apprendre à aimer le foot sans toi. C’est comme continuer à aimer la vie après la disparition d’un être cher. Forcément que c’est possible, mais ça va prendre du temps. Adieu Diego, je t’aimais tant», a confié un Drogba bouleversé dans les pages de l'édition de ce mardi du magazine Football.

L'ancienne star de et de l'OM notamment a été sondé sur sa rencontre avec l'ancien numéro 10 légendaire de l'Albiceleste.

«En 2008, j’ai failli te croiser pour de bon, mais tu avais choisi la période de la CAN pour venir faire une visite chez les Blues ! Quand j’ai su que tu avais pu rencontrer tous mes coéquipiers pendant que j’étais au , j’étais fou ! Je crois avoir insulté la terre entière. Finalement, j’ai pu te croiser en 2018, à l’occasion de la .", raconte encore Drogba, avec émotion, lui pour qui cette rencontre était le plus beau jour de sa riche et longue carrière.

"Je n’ai pas peur de dire que c’était le plus beau jour de ma carrière de footballeur. Je me souviendrai toujours que tu m’as embrassé et que tu m’as dit : ‘Drogba, una bomba !’ Je ne sais pas si tu t’en es rendu compte, mais je ne touchais plus terre. Et j’ai mis du temps avant de redescendre. C’était un peu mon Ballon d’Or à moi…», dévoile encore l'Ivoirien.

«Le jour où j'ai arrêté ma carrière de joueur, c'était comme si mon rêve de gamin prenait fin. Cette “petite mort” avait été dure à vivre, car, tout d'un coup, on se trouve un peu tout nu, sans horizon, sans but à atteindre, sans rêve à dépasser. Là, avec ta disparition, c'est bien plus qu'un rêve de gamin qui s'évanouit, c'est la fin de “mon” foot. De l'idée que je m'en suis toujours fait et dont tu étais à la fois le symbole, le modèle et le porte-parole. Un foot plein de vie, d'audace, de malice et de liberté.», ajoute encore l'ancien buteur émérite des Blues. Un superbe hommage.