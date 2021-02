Maradona aurait consommé de l’alcool et de la drogue après son opération

Décédé il y a deux mois, Maradona aurait consommé de l’alcool et de la drogue juste après son opération pour retirer un hématome au cerveau.

Le 25 novembre dernier, l’Argentine et la planète foot pleuraient la mort de Diego Maradona. A tout juste 60 ans, « El Pibe de Oro » avait rendu l’âme, fauché par une crise cardiaque. Deux mois après, la mort de Maradona est encore sur toutes les lèvres en Argentine et une enquête a été ouverte après les accusations des filles de l’ancien Napolitain contre le médecin Leopoldo Luque pour négligence envers leur père.

Ce dernier est inculpé pour homicide involontaire mais tente de se dédouaner par tous les moyens. Après des enregistrements téléphoniques peu à son avantage où le médecin estimait que l’état de Maradona se dégradait à vitesse grand V et qu’il allait "chier en mourant", Luque a vu sortir des conversations privées pouvant lui servir de défense.

"Hier, à l'exception de Monona (la cuisinière de Maradona, ndlr) et d'un agent de sécurité, ils fumaient tous, s'inquiète un médecin non identifié auprès de Luque. Aujourd'hui, il s'est levé dans la douleur, sans se reposer, avec la gueule de bois. Il a fumé hier soir, bu du vin avec des médicaments, il ne peut pas tout faire."

Luque inculpé pour homicide involontaire

Ces propos interviennent seulement quelques jours avant la mort de Maradona et juste après l’opération subie par l’ancien légende du football argentin pour retirer un hématome au cerveau. La consommation d’alcool et de marijuana auraient donc pu accélérer la mort de Maradona. Luque avait d’ailleurs bien cherché à se dédouaner de tous problèmes durant l’enregistrement téléphonique.

"La marijuana ne nuit pas à un organe en particulier, confie-t-il. (...) D'un point de vue médical, il n'y a aucune responsabilité. Cela dépend du patient. Maintenant, si la police enquête et constate qu'il existe un certain environnement, ils l'attaqueront. Ce n'est pas une responsabilité médicale. Ce n'est pas comme si je lui donnais de la marijuana, qu'il s'était intoxiqué et en était mort."

Comme durant son vivant, Diego Maradona va déchaîner les passions. Entre héritage ou secret, sa mort est bien partie pour être un feuilleton sans fin. Une telenovela dont raffolent les Sud-Américains et qui pourrait accoucher de bien des surprises.