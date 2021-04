Maracineanu reste floue sur le retour du public dans les stades

La ministre ne s'est pas prononcée sur un retour des supporters alors que plusieurs restrictions prendront fin la semaine prochaine.

Le retour des supporters dans les stades de Ligue 1 ne se fera pas tout de suite, et la saison semble donc avoir de fortes chances de se terminer à huis-clos. Ce dimanche, Roxana Maracineanu s'est exprimée sur le sujet alors qu'elle assistait à la demi-finale aller de Ligue des champions féminine entre le PSG et le Barça.

Et alors que de nombreuses restrictions en place depuis le début du mois d'avril seront levées la semaine prochaine, le secteur du sport va rester fortement impacté par la crise sanitaire dans les semaines à venir.

La ministre n'a en effet pas souhaité s'avancer sur la question. "A partir de la semaine prochaine, on va progressivement revenir à une normalité", a-t-elle assuré au micro de Bein Sports.

Avant de poursuivre et de termpérer : "Un retour dans les stades ? C’est plutôt pour une seconde voire une troisième étape du déconfinement. La priorité est au retour des jeunes et des adultes dans les équipements couverts. On veut revenir à une normale progressivement, pour ne pas prendre le risque de refermer."

Champions League (F)



Roxana Maracineanu (Ministre déléguée aux Sports) : "Vers un retour progressif du public dans les évènements sportifs et culturels"

Les sports au niveau amateur sont en effet interdits depuis le début de l'automne et la saison de football amateur a d'ores et déjà été annulée.

"On doit fonctionner parallèlement avec la culture, revenir à une jauge, que ce soit en intérieur intérieur ou en extérieur, proportionnelle à la surface", a encore détaillé Roxana Maracineanu, alors que les cinémas, théâtres, salles de concert et autres lieux culturels sont eux aussi fermés depuis de longs mois.

En Angleterre, la finale de la League Cup entre Tottenham et Manchester City doit se disputer devant 8.000 personnes ce dimanche au stade de Wembley, à Londres. En France, il faudra attendre encore avant de voir un retour progressif des supporters dans les stades, en espérant que cela puisse être le cas pour l'entame de la saison prochaine.