Manuel Ugarte a probablement subi une blessure grave. Lors du match de Coupe du monde contre l’Espagne, le milieu de terrain uruguayen a mal atterri sur son genou et a dû être évacué sur civière. Une rupture des ligaments croisés est redoutée.

Le malheur a frappé juste avant la mi-temps : le milieu de terrain de Manchester United, âgé de 25 ans, a sprinté vers le ballon puis a immédiatement senti que quelque chose n’allait pas après avoir posé sa jambe gauche sur la pelouse.

Il s’est immédiatement écroulé, nécessitant l’intervention des soigneurs avant d’être évacué sur civière et remplacé par Nicolás de la Cruz.

Le jeu n’a pas été immédiatement arrêté et, alors qu’Ugarte recevait des soins, l’Espagne a profité de la situation pour ouvrir le score par Álex Baena, dont la frappe a filé entre les mains d’un Fernando Muslera peu attentif.

À cet instant, l’Espagne évoluait également à dix : Mikel Oyarzabal se tenait sur le bord du terrain après avoir reçu des soins pour une blessure.