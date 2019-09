Manuel Neuer : "Je me retirerai quand on n'aura plus besoin de moi"

Le chevronné portier allemand reste ambitieux et a la ferme intention de continuer au plus haut niveau le plus longtemps possible.

Manuel Neuer a annoncé qu'il prendrait sa retraite quand il sentira que le Bayern de Munich et l' n'ont plus besoin. Et pas avant.

Le portier de 33 ans a connu de nombreuses blessures au cours de ses dernières années et a dû faire face à de longues périodes d'indisponibilité, mais il reste le choix numéro un au sein de son club et de sa sélection et il porte également le brassard de capitaine chez ces deux équipes.

Celui qui compte 89 sélections avec l'Allemagne et plus de 340 apparitions pour le Bayern depuis ses premiers pas en pro 2011, a affirmé qu'il est toujours heureux de jouer pour l'équipe bavaroise et sa sélection nationale, et a aussi insisté sur le fait qu'il a un rôle important à jouer. Pour lui, c'est même le moteur qui le booste chaque jour et qui l'aide à surmonter les périodes compliquées. "Lorsque vous n’êtes plus utile et que vous le ressentez, il est difficile de se lever et de se motiver chaque jour. Lorsque votre expérience est nécessaire et que vos coéquipiers ont besoin de vous, cela vous motive, a-t-il confié dans un entretien à Welt am Sonntag. J'ai le sentiment que mon équipe a vraiment besoin de moi et que tout le monde est content de ma présence. Mais, il est clair que je dois le montrer à travers mes prestations".

Le champion du monde 2014 a enchéri en assurant qu'il reste un footballeur passionné et qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit de baisser les bras: "Ma longévité est le résultat de mon amour pour ce sport. Cela m’enthousiasme beaucoup lorsque je m’entraîne sur le terrain ou que je joue. C’est un grand accomplissement pour moi. J’ai 33 ans et quand je suis sur le terrain, je sens toujours que je peux améliorer en tant que gardien".

"Je suis toujours aussi énervé par des choses qui ne fonctionnent pas de la même manière que je l'étais il y a neuf ou dix ans et je suis toujours heureux quand les choses fonctionnent, a argumenté le dernier rempart allemand. Ce sont des signes qui signifient quelque chose pour moi. Notamment à quel point je suis toujours ambitieux. Je veux jouer aussi longtemps que mon corps le peut, que je m'amuse et qu'on a besoin de moi"

Des paroles fortes et qui risquent de décourager quelque peu Marc-André Ter Stegen, le concurrent de Neuer au sein de la Nationmannschaft. Brillant avec son club, le Barcelonais n'a pas caché son ambition de devenir le numéro un avec les quadruples champions du monde. Mais jusqu'ici, ses efforts en ce sens restent vains puisqu'il se heurte à la résistance de son rival et à la confiance totale dont bénéficie ce dernier de la part de Joachim Löw.