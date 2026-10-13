Après la grosse erreur de Neuer sur le premier but encaissé à Augsbourg (2-2) le week-end dernier, alors que le gardien de 40 ans n’avait pas non plus été à son avantage sur le deuxième but du FCA, « la question se pose aussitôt : Manuel Neuer a-t-il manqué le coup de sifflet final ? », écrit Slomka dans sa chronique Instagram Le deuxième regard, soulevant ainsi un sujet brûlant.

Âgé de 59 ans, Slomka avait été le premier entraîneur de Neuer chez les professionnels à Schalke 04. Il avait permis à l’ancien gardien de l’équipe d’Allemagne de faire ses débuts en Bundesliga en août 2006, avant de faire définitivement du joueur, alors âgé de 20 ans, le numéro 1 de S04 un peu plus de deux mois plus tard.

« Je lui ai fait confiance à l’époque parce que ses performances m’avaient convaincu. C’était un gardien exceptionnel », souligne Slomka, qui réclame aujourd’hui une franchise sans concession à l’égard de Neuer : « Ce critère doit encore s’appliquer aujourd’hui. La question décisive est donc la suivante : qui est assez fort pour dire à temps à un aussi grand vainqueur quand il faut s’arrêter ? »

Le Bayern devrait-il passer de Neuer à Urbig plus tôt ?

Après sa prestation particulièrement malheureuse à Augsbourg, Neuer voit son statut faire l’objet de débats publics ces jours-ci. Le vétéran, dont le contrat expire l’été prochain, devrait mettre un terme à sa carrière après cette saison. De 17 ans son cadet, Jonas Urbig est préparé de plus en plus activement à succéder à Neuer dans le but du Bayern, avec un temps de jeu croissant. L’ancien international Steffen Freund a récemment demandé, par exemple, dans Sky90, d’avancer le remplacement de Neuer par Urbig et de le faire « au plus tard lors de la phase retour ».

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Au Bayern, les dirigeants continuent pour leur part de soutenir Neuer. « Manu a commis une erreur. En vingt ans de football professionnel, cela lui est certainement déjà arrivé une fois ou l’autre. Par conséquent, pour nous, il n’y a absolument aucun doute concernant Manu », a souligné lundi le directeur sportif Max Eberl.

Le mentor de Manuel Neuer : « Une grande carrière ne doit pas être un passe-droit »

Slomka a toutefois fait remarquer que « c’est précisément la qualité » qui rend de tels sportifs à succès, comme Neuer, « si grands qui peut leur rendre l’arrêt de leur carrière si difficile. Ces champions ont appris à vaincre les doutes. À donner tort aux critiques. À repousser les limites. Pourquoi devraient-ils croire, justement maintenant, qu’une limite est définitive ? » Selon Slomka, il est important que les dirigeants du Bayern, ainsi que l’entraîneur Vincent Kompany, « évaluent honnêtement : que vaut Manuel aujourd’hui ? De quoi l’équipe a-t-elle besoin ? Et ils doivent lui dire leur réponse, même si elle est difficile à entendre. » Si deux erreurs ne mettent évidemment pas fin à une carrière, « une grande carrière ne doit pas non plus être un passe-droit », estime Slomka.

Si Urbig garde le but du Bayern à la place de Neuer mardi soir, lors du match de Ligue des champions sur le terrain du Viking Stavanger, ce n’est toutefois pas pour des raisons sportives, mais tout simplement parce que Neuer est de nouveau forfait sur blessure. « Manu a ressenti quelque chose au pied », a expliqué Kompany lors de la conférence de presse de lundi. La blessure du gardien plusieurs fois désigné meilleur gardien du monde n’est pas particulièrement grave, « mais cela n’a aucun sens de prendre un risque », a précisé l’entraîneur du Bayern.

Neuer avait déjà dû manquer plusieurs rencontres la saison dernière en raison de divers problèmes musculaires.