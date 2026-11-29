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Manuel Neuer a reconnu lors d’une rencontre avec des supporters que sa carrière s’achèverait presque certainement après cette saison. Le gardien du Bayern Munich avait déjà été tout près de prendre sa retraite l’an dernier, avant de décider de prolonger d’une saison. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu lors de cette journée : Neuer s’est coupé en découpant le gâteau.

À 40 ans, il n’est pas surprenant que la fin de la carrière de Neuer approche. « La saison dernière, j’étais déjà décidé à arrêter à environ 85 % », raconte-t-il. « Mais nous avons une équipe formidable et l’ambiance à la Säbener Straße n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui, y compris avec le staff technique et le personnel. C’est tout simplement un plaisir. »

« Je pars du principe que mon aventure ici prendra fin cet été. J’essaie simplement de profiter du temps qu’il me reste. L’ambiance dans l’équipe est tellement bonne en ce moment. C’est aussi pour cela que je suis toujours resté fidèle au club pendant toutes ces années et que j’aime jouer avec mes coéquipiers. »

Neuer laisse également entendre qu’il aimerait avoir davantage de vie privée. À la question de savoir avec quel coéquipier il voudrait échanger sa place pendant une journée, il répond : « Je choisirais plutôt un jeune joueur inconnu. Un jeune joueur qui n’est pas encore sous les projecteurs, parce qu’on a alors un peu plus de vie privée. »

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« Je pense que c’est justement l’avantage d’être un jeune joueur : être inconnu et pouvoir faire ce qu’on veut. Ce ne serait d’ailleurs que pour une journée, car je sais bien que, si je vais dans un café, comme ce matin par exemple, je dois être prêt à prendre des photos et à signer des autographes. »

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« Et c’est tout à fait normal. Bien sûr, nous aimons aussi faire sourire les enfants », ajoute Neuer, absent jusqu’à la trêve hivernale en raison d’une blessure au pied. C’est pourquoi Jonas Urbig garde les buts ces derniers temps. Neuer a toute confiance en son compatriote de 23 ans.

« Je pense aussi au club et à la possibilité de construire quelque chose avec Jonas pour l’avenir, afin que nous ayons un gardien de premier plan dans les buts pour les dix prochaines années au moins. Jonas fait un travail formidable. Il réalise de grandes performances pour notre équipe, ce qui me fait évidemment très plaisir. »

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« Nous venons chaque jour à l’entraînement avec plaisir et nous essayons toujours de placer la barre un peu plus haut, pour continuer à nous pousser mutuellement », poursuit Neuer, qui a fait ses débuts en Bundesliga avec Schalke 04 le 19 août 2006. Il défend les couleurs du Bayern depuis 2011.

Lors de cette journée avec les supporters, Neuer a été invité à découper un grand gâteau. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Le champion du monde 2014 s’est coupé le pouce, qu’il a ensuite fallu panser. Avec son pouce blessé, Neuer a encore dû signer plusieurs autographes avant la fin de la journée.