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Lors d’une rencontre avec des supporters, Manuel Neuer a reconnu que sa carrière s’achèverait presque certainement après cette saison. Le gardien du Bayern Munich était déjà tout près de la retraite l’an dernier, mais avait décidé de prolonger d’un an. La journée ne s’est pas déroulée comme prévu : il s’est coupé en découpant le gâteau.

À 40 ans, Neuer approche de la fin de sa carrière, ce qui n’a rien de surprenant. « La saison dernière, j’étais déjà à environ 85 % à la retraite », raconte-t-il. « Mais nous avons une équipe formidable et l’ambiance à la Säbener Straße n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui, y compris avec le staff technique et le personnel. C’est tout simplement un plaisir. »

« Je pars du principe que mon aventure ici prendra fin cet été. J’essaie simplement de profiter du temps qu’il me reste. Il règne une si bonne ambiance dans l’équipe en ce moment. C’est aussi pour cela que je suis toujours resté fidèle au club toutes ces années et que j’aime jouer avec mes coéquipiers. »

Neuer laisse aussi entendre qu’il aimerait avoir davantage d’intimité. À la question de savoir avec quel coéquipier il voudrait échanger sa place pendant une journée, il répond : « Je choisirais plutôt un jeune joueur inconnu. Un jeune joueur qui n’est pas encore sous les projecteurs, parce qu’on a alors un peu plus d’intimité. »

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« Je pense que c’est justement l’avantage d’être un jeune joueur : être inconnu et pouvoir faire ce qu’on veut. Ce ne serait que pour une journée, bien sûr, car je sais que si je vais dans un café, comme ce matin par exemple, je me prête aux photos et signe des autographes. »

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« Et c’est tout à fait normal. Nous aimons aussi, bien sûr, pouvoir donner le sourire aux enfants », ajoute Neuer, indisponible jusqu’à la trêve hivernale en raison d’une blessure au pied. Jonas Urbig garde donc les buts ces derniers temps. Neuer a toute confiance en son compatriote de 23 ans.

« Je pense aussi au club et à la possibilité de construire quelque chose pour l’avenir avec Jonas, afin que nous ayons un gardien de premier plan dans les buts pour les dix prochaines années. Jonas fait un travail formidable. Il réalise d’excellentes performances pour notre équipe, ce qui me procure évidemment aussi un sentiment formidable. »

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« Nous venons chaque jour à l’entraînement avec plaisir et essayons toujours de placer la barre un peu plus haut, afin de continuer à nous pousser l’un l’autre », explique Neuer, qui a fait ses débuts en Bundesliga avec Schalke 04 le 19 août 2006. Il défend les couleurs du Bayern depuis 2011.

Lors de cette journée avec les supporters, Neuer a été invité à découper un grand gâteau. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Le champion du monde 2014 s’est coupé le pouce, qui a ensuite dû être bandé. Malgré son pouce blessé, Neuer a encore dû signer des autographes avant la fin de la journée.