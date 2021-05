Manuel Locatelli : "Voir Verratti, Florenzi et Kean réussir au PSG, ça donne forcément envie"

Le milieu italien de Sassuolo ne serait pas contre l'idée de s'exporter à l'étranger et de venir enrichir la colonie italienne du PSG.

Titulaire indiscutable à Sassuolo, Manuel Locatelli est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens. La Juventus a un oeil très attentif sur l'international italien qui a également été annoncé dans le viseur du PSG. Dans une interview accordée à L'Equipe, Manuel Locatelli a fortement ouvert la porte à un transfert au Paris Saint-Germain l'été prochain, un club qui semble lui avoir été bien vendu par ses compatriotes évoluant actuellement dans la capitale française.

"Moi je suis ouvert à une expérience hors d'Italie car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean réussir au PSG, ça donne forcément envie. Le PSG attire-t-il autant que le Real Madrid ou le Bayern Munich ? Oui, c'est au même niveau que les autres, c'est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé qui font partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville", a expliqué Manuel Locatelli.

Manuel Locatelli a évoqué ses compatriotes évoquant au PSG : "Dès le premier entraînement, j'ai compris que Verratti avait quelque chose de différent : son toucher de balle, sa capacité à la conserver, c'est comme s'il taquinait l'adversaire. Il a cette capacité à bien faire jouer. On est deux organisateurs, lui est plus dans la dernière passe mais il sait quand monter et quand me couvrir. Oui, avec Kean, on a fait un Euro Espoirs ensemble. C'est un super gars. Lui aussi a connu une période compliquée à Everton et là, il se relance dans une grande équipe. Mais je ne suis pas surpris, je connaissais ses qualités".

"On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Cela peut être l'Italie comme l'étranger"

"Quand j'ai fait mes débuts en sélection, Florenzi m'avait envoyé un message pour me dire de garder la tête sur les épaules. C'est un mec radieux, un des historiques de la Nazionale et lui aussi me parle beaucoup en bien de Paris. La finale des moins de 19 ans à l'Euro contre Mbappé ? On n'avait pas vu le ballon du match. C'était une France extraordinaire, dont il était la tête de gondole. Ce qui m'impressionne, c'est qu'on a le même âge et il est à ce niveau depuis quatre ans. C'est un futur Ballon d'Or", a ajouté le milieu de Sassuolo.

L'international italien a été bluffé par le PSG en C1 et notamment face au Bayern Munich : "La Serie A est moins compétitive en C1 ? C'est vrai que les deux matches entre le PSG et le Bayern étaient fantastiques. C'était intense mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité des passes et les choix. C'est la différence entre un joueur normal et un champion. Nos équipes doivent atteindre ce niveau, elles ont le potentiel pour faire mieux, je suis certain qu'on reviendra d'ici deux, trois ans, car il y a un renouvellement en cours".

Enfin, Manuel Locatelli a très clairement ouvert la porte à un départ cet été que ce soit en Serie A, ou à l'étranger : "Je remercie Sassuolo car ils ont cru en moi à un moment où beaucoup doutaient (en 2018 ndlr). On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Cela peut être l'Italie comme l'étranger". Adepte du recrutement en Serie A, Leonardo ne se fera peut-être pas prié cet été si Locatelli est sur le marché.