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Manuel Akanji a adressé un message clair à ses coéquipiers de l’Inter avant le très attendu derby della Madonnina de samedi : ils ne peuvent pas se permettre un nouveau début de match poussif face à leurs rivaux de l’AC Milan. Le défenseur suisse estime que l’AC Milan doit être contraint de se battre pour chaque occasion, alors que les deux géants italiens se préparent à un choc qui pourrait avoir d’importantes conséquences sur la course au titre.

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Des enjeux majeurs dans le Derby della Madonnina

L’Inter aborde le choc de samedi en tête de la Serie A, à égalité avec la Lazio. Toujours invaincu cette saison 2026-2027, le club a récolté 25 points grâce à huit victoires et un match nul.

De son côté, l’AC Milan veut rebondir après sa défaite 4-2 contre Bologne, sa première en championnat cette saison. Une victoire donnerait à l’Inter dix points d’avance sur son rival milanais et porterait un sérieux coup aux espoirs de titre de l’AC Milan.

Malgré sa domination en championnat, l’équipe de Cristian Chivu a pris l’habitude d’être menée rapidement. Elle a récolté 13 points après s’être retrouvée derrière au score cette saison. En outre, l’Inter peine dans ce derby ces derniers temps : elle n’a battu l’AC Milan lors d’aucune de leurs sept dernières confrontations, concédant cinq défaites et deux nuls depuis avril 2024.

« Nous ne pouvons pas offrir de buts faciles »

Interrogé sur la tendance de l’Inter à encaisser le premier but, le défenseur a exigé une concentration totale. « Ce n’est pas facile à expliquer. Ce n’est pas que nous commençons mal, mais il nous arrive de faire des erreurs et d’encaisser des buts », a déclaré l’international suisse à Sky Sport Italia. « Nous ne pouvons pas nous le permettre, surtout face aux grandes équipes. Parfois, on peut s’en sortir, notamment si l’adversaire ne concrétise pas ses occasions. Nous savons que nous ne pouvons pas commencer ainsi contre Milan, nous ne pouvons pas offrir de buts faciles. Ils devront travailler dur pour marquer. »

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Interrogé sur ce qu’il faudra pour mettre fin à cette série sans victoire contre l’AC Milan, il a répondu : « L’envie de gagner. C’est ce qui compte dans un derby. Nous devons la montrer dès la première minute et ne pas seulement afficher de la faim, mais aussi la volonté d’aller chercher la victoire. C’est l’état d’esprit qui nourrit cette envie. »

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Course au Scudetto et calendrier chargé

Si une victoire creuserait un écart considérable au classement, Akanji garde les pieds sur terre. « Il est encore tôt, mais bien sûr, ce serait formidable de gagner ce match », a-t-il reconnu. « Les équipes proches de nous prennent des points et il sera difficile de rester là-haut. Pour nous, le derby est l’un des matches les plus importants de la saison, nous voulons prendre les trois points.

« L’an dernier, Milan nous a opposé un bloc bas et a joué intelligemment. Nous ne pouvons pas leur offrir des occasions faciles. Nous devons tous défendre et leur compliquer la tâche. Nous devons profiter des transitions lorsque nous avons le ballon. »

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Il a également souligné les répercussions physiques persistantes d’un calendrier chargé, alourdi par l’élargissement de la Coupe du monde 2026.

« Ce n’est pas seulement une question de cette année, nous devons aussi penser aux dernières années. Avant cela, il y a eu la Coupe du monde des clubs et, l’été précédent, l’Euro », a-t-il ajouté. « Heureusement, l’an prochain, nous aurons une vraie pause. Quand on joue autant, il est difficile de reprendre tout de suite.

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« On peut être heureux, peut-être qu’on a fait une bonne Coupe du monde, peut-être qu’on a besoin de repos, mais on n’a pas le temps. Le corps répond présent, l’esprit un peu moins. Ce n’est pas facile. J’ai maintenant 31 ans, nous devons réfléchir et jouer en équipe. Nous voulons bien terminer avant la trêve internationale. »

Des duels tactiques attendus samedi

L’Inter entrera sur le terrain en sachant qu’il lui faudra bien commencer pour mettre fin à ses difficultés récentes dans le derby. Battre son grand rival lui permettrait non seulement de consolider sa place en tête de la Serie A, mais aussi de prouver sa capacité à faire face à des exigences physiques éprouvantes avant la fenêtre internationale.