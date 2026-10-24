« Manque de sommeil et excès de café » : des détails émergent sur le rythme de vie éprouvant de Vincent Kompany avant l’effondrement du Bayern Munich

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De nouveaux détails ont émergé sur les habitudes de vie qui ont contribué au malaise soudain de Vincent Kompany et à son hospitalisation en urgence. L’entraîneur du Bayern Munich aurait poussé ses limites avec un rythme de travail qui inquiétait profondément ses collègues pour sa santé.

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Des inquiétudes en interne face à une charge de travail épuisante

Le monde du football a été sous le choc vendredi lorsque Kompany s’est effondré lors d’une séance d’entraînement avec l’équipe réserve du Bayern Munich. Le technicien belge de 40 ans travaillait aux côtés de Dante, entraîneur du Bayern II, lorsqu’il a été victime d’un malaise nécessitant une intervention médicale immédiate. Les secours, dont un hélicoptère et une ambulance, ont été mobilisés pour transporter l’ancien capitaine de Manchester City dans un hôpital de Munich, où son état a depuis été décrit comme stable.

Selon des informations du média allemand BILD, cette urgence médicale n’était pas un incident isolé, mais l’aboutissement de plusieurs semaines de signaux d’alerte. Des membres de la direction et du staff du Bayern Munich s’inquiétaient de plus en plus, selon le média, du rythme intense de l’entraîneur et de l’absence totale de temps libre. BILD a révélé que Kompany souffrait également d’une infection virale depuis plusieurs jours avant son malaise, mais qu’il avait refusé de réduire sa charge de travail. Cette combinaison de maladie et d’épuisement professionnel a fini par faire céder son corps sous l’immense pression liée à ses fonctions.

Mode de vie et dépendance à la caféine

Les détails du mode de vie de Kompany à Munich dressent le portrait d’un homme entièrement absorbé par son métier. Ses collègues avaient remarqué un manque de sommeil préoccupant : l’entraîneur restait souvent éveillé jusqu’aux premières heures du matin pour analyser sur son ordinateur portable des images de matches et des données tactiques. Pour lutter contre la fatigue qui en résultait, Kompany consommait, selon les informations rapportées, des quantités excessives de café afin de rester concentré tout au long de la journée.

Par ailleurs, l’activité physique, autrefois une composante essentielle de sa vie de défenseur de haut niveau, aurait été délaissée. Malgré des installations d’entraînement de classe mondiale à sa disposition, les exigences de son poste d’entraîneur laissaient rarement à Kompany le temps ou l’énergie de faire lui-même de l’exercice.

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Une attention méticuleuse portée à chaque détail

La réputation de perfectionniste de Kompany est bien connue, mais son degré d’implication au Bayern Munich dépassait largement ce que l’on attend habituellement d’un entraîneur principal. Il tenait, selon les informations rapportées, à gérer personnellement aussi bien les causeries d’avant-match et les exercices d’échauffement que l’organisation des déplacements de l’équipe et les obligations médiatiques quotidiennes.

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Sa forte implication dans la stratégie de recrutement et la planification à long terme de l’effectif alourdissait encore sa charge de travail. Diriger un club de l’envergure du Bayern est naturellement une tâche qui occupe 24 heures sur 24, mais Kompany poussait cette logique à l’extrême en participant à des décisions administratives et relatives aux installations, habituellement confiées à d’autres services. Sa gestion jusque dans les moindres détails allait bien au-delà du terrain : il prenait une part active aux discussions sur l’agrandissement des installations d’entraînement et avait même insisté pour faire installer un nouvel écran de très grande taille afin de garantir une confidentialité totale lors des séances tactiques à huis clos.

La guérison avant le football

À la suite de cette alerte, le Bayern Munich a officiellement annoncé que son entraîneur principal serait éloigné des terrains pendant une période prolongée. L’attention ne porte désormais plus sur les dispositifs tactiques ni sur le classement, mais entièrement sur le rétablissement à long terme de l’entraîneur. Le club doit maintenant relever la difficile tâche de réorganiser son fonctionnement quotidien pour combler le vide considérable laissé par l’absence de Kompany.

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Sur le terrain, le Bayern Munich occupe actuellement la deuxième place du classement de Bundesliga avec 14 points, à seulement trois points du leader, le Borussia Dortmund. Le club bavarois dispose toutefois d’une belle occasion de dépasser son rival et de reprendre la tête du classement s’il s’impose face à Fribourg dimanche.