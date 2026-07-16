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Muhammad Sharaf Eldeen

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« Manque de courage et repli des leaders »… Henry explique les raisons de ses critiques à l'encontre des joueurs français

France vs Angleterre
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France vs Espagne
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T. Henry
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É.-U.
Espagne

Une ancienne star d’Arsenal exprime son mécontentement

Thierry Henry, légende du football français et actuel commentateur télévisé, a clarifié la vérité concernant des propos qui lui auraient été attribués à la suite de la défaite de la France face à l'Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, affirmant qu'ils étaient inventés de toutes pièces et sans fondement.

Sur son compte Instagram, il a clarifié la situation : « Il fallait que je mette un terme à certaines rumeurs et aux propos qui circulent sur les réseaux sociaux concernant ce que j’aurais dit à propos de l’équipe de France. »

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Le champion du monde 1998 a démenti des « déclarations mensongères » diffusées sur la plateforme « X » après le match France-Espagne, selon lesquelles il aurait qualifié la prestation des Bleus de « honteuse ». qu’il aurait évoqué un manque de « courage et de dignité » et critiqué les « leaders qui se sont cachés », affirmant que ces propos étaient entièrement inventés, bien qu’ils aient été relayés par plusieurs médias.

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L’ancienne star d’Arsenal et du Barça a confié à la chaîne française RMC : « Il est très facile de mettre le visage de quelqu’un en avant et d’y ajouter des citations sans vidéo montrant ce que la personne a réellement dit. Il est facile de tromper les gens. Vérifiez par vous-mêmes !… Nous sommes en 2026. »

Il a ajouté : « Beaucoup de gens inventent des histoires. Alors, s’il vous plaît, encore une fois, avant de retweeter, de partager ou de commenter, vérifiez que c’est vrai. »

Depuis sa chambre d’hôtel à New York, où il s’était rendu pour couvrir la finale Espagne-Argentine, il a ajouté : « Je sais que les vidéos sont soumises à des restrictions géographiques, et que par conséquent, les Européens ne peuvent pas voir ce que je dis aux États-Unis. »

Il a conclu en déclarant : « Je publierai ce que j’ai réellement dit, et vous verrez que c’est complètement différent de ce qui a été diffusé, notamment en Europe. Ce n’est pas du tout sympathique, et les soi-disant médias devraient vérifier leurs informations avant de les republier ou de les retweeter. »

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