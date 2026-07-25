Des rapports de presse italiens ont révélé que le nom de Marcus Rashford a été évoqué lors des discussions en cours entre l'AS Rome et Manchester United au sujet du transfert du milieu de terrain français Manu Koné vers le club anglais.

Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester United figure parmi les principaux prétendants à Koné, qui a attiré l'attention par ses prestations avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, mais la direction du club reste réticente à débourser les 60 millions d'euros réclamés par l'AS Rome pour se séparer du joueur.

Le journal ajoute que les dirigeants de United poursuivent les négociations avec l'AS Rome dans l'espoir de faire baisser le montant de la transaction, avec l'idée d'inclure Rashford dans les pourparlers.

Mais le rapport souligne que la concrétisation de cette opération semble compliquée, puisque Rashford perçoit un salaire annuel net d'environ 10 millions d'euros, auquel s'ajoutent des primes pouvant atteindre 2,5 millions d'euros, ce qui ferait de lui, et de loin, le joueur le mieux payé de Serie A.

Le rapport indique que l'AS Rome préférerait dans un premier temps engager Rashford sous forme de prêt, plutôt que par un transfert définitif, ce qui pourrait contraindre Manchester United à prendre en charge une grande partie du salaire du joueur, un scénario qui ne paraît guère probable à l'heure actuelle.

De son côté, l'AS Rome envisage de vendre Koné durant l'été afin de générer une rentrée d'argent qui l'aiderait à se conformer aux règles du fair-play financier.

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