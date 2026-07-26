Manœuvres en coulisses : que se passe-t-il entre Al-Hilal et Bounou ?

Les jours du gardien marocain Yassine Bounou au sein d'Al-Hilal semblent désormais comptés, après que des rapports marocains ont révélé que les deux parties ont entamé des négociations sérieuses visant à mettre fin à leur contrat à l'amiable, un développement qui renforce les spéculations ayant accompagné l'avenir du gardien au cours des dernières semaines.

Al-Hilal se dirige vers la fin de sa relation avec son gardien marocain, après un parcours de trois saisons au sein de l'équipe. Bien que le contrat de Bounou avec Al-Hilal s'étende jusqu'en juin 2028, les informations révélées par le site marocain « Le Site Info Sport » indiquent que le club et le gardien sont entrés dans des négociations avancées pour parvenir à un accord à l'amiable mettant fin au lien entre les deux parties.

Depuis le début de l'actuel mercato estival, l'incertitude entoure l'avenir de Bounou avec Al-Hilal, notamment après les mouvements effectués par le club au poste de gardien de but. Al-Hilal avait recruté le gardien saoudien Mohammed Al-Owais, une démarche que beaucoup ont considérée comme un indice clair de changements attendus à ce poste.

Cela a coïncidé avec des fuites indiquant que la direction d'Al-Hilal n'avait pas l'intention d'inscrire Bounou sur la liste des joueurs locaux durant la nouvelle saison, dans le but de libérer une place pour un joueur étranger supplémentaire, la présence du gardien marocain se limitant à une participation aux compétitions de la Coupe d'élite asiatique.

Négociations avec un nouveau gardien et 5 offres

Les indices ne se sont pas arrêtés là, puisque des informations ont fait état de l'entrée d'Al-Hilal en négociations avec le gardien polonais de Neom, Marcin Bulka, âgé de 26 ans et formé à l'académie de Chelsea, ce qui a renforcé les spéculations sur la fin proche du parcours de Bounou avec l'équipe.

Le site « Le Site Info Sport » a affirmé que le maintien du gardien marocain à Al-Hilal était devenu quasi impossible au vu de ces éléments, soulignant que les négociations en cours entre les deux parties visent à parvenir à un accord à l'amiable mettant fin à leur relation.

Yassine Bounou est âgé de 35 ans et suscite un vif intérêt sur le marché des transferts, puisqu'il dispose de plusieurs offres, dont les plus notables émanent de cinq clubs évoluant dans les championnats français, espagnol et anglais, en plus de deux offres du championnat américain.

Le championnat saoudien professionnel devrait débuter le 13 août, tandis que le mercato estival se poursuit jusqu'au 6 septembre, ce qui laisse à toutes les parties suffisamment de temps pour trancher l'avenir du gardien marocain.