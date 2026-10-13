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Une nouvelle idée du technicien allemand

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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a opéré de nombreux changements dans la composition du club catalan (par rapport à la dernière rencontre face à Getafe), pour affronter son hôte Galatasaray, ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Brésilien Gabriel Jesus, titulaire lors du dernier match, prend place sur le banc aujourd'hui, tout comme le jeune international égyptien Hamza Abdelkarim. On ne sait pas clairement qui évoluera en pointe face à Galatasaray, avec la présence du duo Anthony Gordon et Lamine Yamal dans le secteur offensif, accompagnés de Dani Olmo et Fermín López.

Le Brésilien Raphinha, qui évoluait comme avant-centre titulaire depuis le début de la saison, manque cette rencontre, en raison de sa blessure contractée avec la sélection brésilienne lors de la trêve internationale. Flick s'appuiera peut-être sur un dispositif offensif sans point fixe face à Galatasaray, en laissant au quatuor offensif la liberté de permuter les positions.

Au niveau de la défense, João Cancelo débute au poste de latéral gauche, et Pau Cubarsí est titulaire, contrairement au dernier match, tandis qu'Eric García évolue sur le côté droit, après avoir joué face à Getafe comme défenseur central. Jules Koundé, lui, prend place sur le banc après avoir été titulaire contre Getafe.

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Au milieu de terrain, Pedri est titulaire après avoir débuté le dernier match sur le banc, au profit de son coéquipier Gavi, qui se retrouve aujourd'hui parmi les remplaçants.

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La composition du Barça est la suivante :

Gardien : Joan García.

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Défense : García, Cubarsí, Martín, Cancelo.

Milieu : Rodri, Pedri, Olmo.

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Attaque : Yamal, Gordon, Fermín López.

De l'autre côté, la composition de Galatasaray, qui joue à domicile, est la suivante :

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Gardien : Çakır.

Défense : Yılmaz, Sánchez, Elmalı, Jakobs.

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Milieu : Lemina, Torreira, Batrakov.

Attaque : Leão, Akgün, Osimhen.

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Le duo expérimenté composé d'İlkay Gündoğan et Leroy Sané prend place sur le banc du club turc.

Le Barça s'était imposé lors de la première rencontre, à domicile, face au Feyenoord (5-1), tandis que Galatasaray s'était incliné devant le Sporting Portugal (3-1).



