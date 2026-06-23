Sadio Mané, la star de la sélection sénégalaise, a reconnu la supériorité de la Norvège lors de la rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, affirmant que les « Lions de la Teranga » n’étaient pas au meilleur de leur forme lors de ce match perdu 3-2.

Déjà battue 3-1 par la France lors de la première journée, la sélection sénégalaise enregistre ainsi une deuxième défaite consécutive qui complique considérablement son parcours avant la dernière levée du groupe.

« Je pense que nous sommes tous déçus », a-t-il confié à SeneNews. « Nous sommes entrés sur le terrain avec l’intention de gagner, mais, malheureusement, l’équipe n’était pas à son meilleur niveau ce soir. »

Le joueur du club saoudien Al-Nassr a fait preuve d’un grand fair-play, refusant de chercher des excuses et concédant que l’adversaire méritait la victoire.

« Je pense que la Norvège mérite cette victoire », a-t-il ajouté.

Malgré ce revers, l’attaquant a toutefois rappelé que les « Lions de la Teranga » conservaient un mince espoir de se qualifier et devait rapidement se remobiliser pour la dernière sortie du groupe.

Le capitaine des « Lions de la Teranga » a déclaré : « Nous allons nous remobiliser dès ce soir pour préparer le prochain match. La compétition n’est pas finie et nous devons continuer à nous battre. »

Interrogé sur les chances du Sénégal d’atteindre les seizièmes de finale, il a répondu avec fermeté : « Bien sûr, bien sûr », soulignant sa confiance intacte malgré deux défaites consécutives.

L’ex-attaquant de Liverpool a conclu en insistant sur la nécessité de « retrouver notre équilibre le plus vite possible et de faire tout ce qui est en notre pouvoir ».

Les « Lions de la Teranga » doivent impérativement battre l’Irak lors de la dernière journée et espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour entretenir un mince espoir de qualification, leur compteur restant bloqué à zéro point après deux sorties infructueuses.

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