Mangala : "Guardiola cherche à mettre le joueur dans une simulation"

Ancien défenseur de Manchester City, Eliaquim Mangala a été marqué par ses quelques mois sous les ordres de Pep Guardiola.

Pep Guardiola s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions ce samedi avec Manchester City, la première depuis qu'il a quitté la tête du Barça. Resté six mois sous les ordres du technicien espagnol entre deux prêts à Valence et Everton, Eliaquim Mangala décrypte son approche tactique avant ce rendez-vous particulier.

"Il cherche à mettre le joueur dans une simulation. Tu gardes tes principes, avec sa philosophie, mais en t'adaptant constamment. Il a un côté football américain, où les schémas sont définis. Tout est pensé selon la situation", analyse-t-il dans L'Equipe.

"Par exemple, si l'équipe en face jouait en 5-5-0, comme il disait, avec, du coup, nos défenseurs libres, il donnait des missions particulières sur comment attaquer l'espace. Il m'aurait mis en attaque que j'aurais su quoi faire au niveau du schéma. La qualité du mouvement et du geste aurait été différente mais au niveau de la position, tout le monde connaît le plan de A à Z."

Un plan établi précisément pour chaque match en fonction de l'adversaire et minutieusement préparé à l'entraînement. "Avant certains matches, cela lui arrive d'appeler les U23, qui sont briefés avant la séance", poursuit Mangala.

"Avant Liverpool, il va les faire presser comme le font Salah-Firmino-Mané, c'est-à-dire des courbes depuis l'extérieur pour bloquer l'axe central-latéral et Firmino sur le 6. Liverpool te force à jouer au milieu, c'est un piège, et les U23 de City doivent le reproduire.

L'article continue ci-dessous

"On préparait le match comme ça avec les petits qui faisaient les mêmes mouvements. On devait trouver la solution et il apportait ensuite ses explications. Il t'offre une compréhension extrême de l'adversaire."

Une préparation qui passe également par des mises en place tactiques bien particulières : "Toutes les semaines, il y avait des séances spécifiques au pressing qui se matérialisait par des oppositions à 11 contre 0. Il voulait qu'on ait tous les éléments pour comprendre quoi faire en fonction de la situation, de la pression haute au bloc bas.

"On faisait du travail en fonction de la position du ballon et aussi celui de l'adversaire, qui implique une manière de coulisser particulière et une prise de décision par rapport à qui doit sortir sur tel ou tel joueur."