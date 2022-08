"Mané et De Ligt ne sont pas des joueurs de classe mondiale", Rummenigge critique les transferts estivaux du Bayern Munich

L'ancien président du club ne considère pas les deux joueurs comme étant parmi les meilleurs du monde à leur poste respectif.

Karl-Heinz Rummenigge, l'ancien PDG du Bayern Munich, a critiqué le club bavarois pour avoir cassé la tirelire pour signer Sadio Mané et Matthijs de Ligt lors du mercato estival. Le Bayern a versé à Liverpool une somme fixe de 32 millions d'euros pour le Sénégalais et il devrait toucher un salaire d'environ 15 millions d'euros par an, ce qui en ferait l'un des joueurs les mieux payés de l'Allianz Arena.

"A 30 ans, je ne vois pas Mané au top absolu"

Pendant ce temps, Matthijs De Ligt a rejoint le champion d'Allemagne en titre en provenance de la Juventus pour un montant initial de 67 millions d'euros, avec un bonus supplémentaire de 10 millions d'euros si certaines clauses liées aux performances et au commerce sont remplies. Dans sa chronique pour Sportbuzzer, Rummenigge n'a pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement concernant la politique estivale menée par le Bayern Munich.

"Pourquoi Hasan Salihamidzic & Co. ont-ils été loués récemment pour leurs transferts estivaux ? Honnêtement, je ne peux pas me joindre à ce chœur de jubilation", a-t-il déclaré. "Avec tout le respect que je dois à Sadio Mane et Matthijs de Ligt - tous deux ne sont pas des joueurs de classe mondiale pour moi. Bien sûr, Mane fera du bien à la Bundesliga et marquera ses buts, mais à l'âge de 30 ans, je ne le vois pas au top niveau absolu."

Rummenigge préfère Sule à De Ligt

L'ancien international allemand ne pense pas que l'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait laissé son attaquant vedette quitter Anfield aussi facilement s'il était au sommet de son art. "S'il en avait été autrement, Jurgen Klopp se serait certainement battu davantage pour garder l'attaquant à Liverpool", a ajouté Rummenigge. L'homme de 66 ans a également estimé que la nomination de De Ligt en tant qu'homme clé de la défense était une décision risquée et que le club aurait dû s'en tenir à Niklas Sule, qui a été vendu au Borussia Dortmund.

"Je suis encore plus sceptique à propos de De Ligt. Bien sûr, il n'a que 22 ans. Mais les trois dernières saisons à la Juventus ont été du temps perdu pour lui", a déclaré Rummenigge. "Il aurait dû pouvoir se développer davantage après son début de carrière à l'Ajax. Je pense qu'il est très osé de le déclarer chef de la défense du Bayern. Vous auriez pu garder Niklas Süle".

Le Bayern a également réussi à faire venir le défenseur marocain, Noussair Mazraoui, gratuitement en fin de contrat à l'Ajax. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans et occupera le poste d'arrière droit. Il a fait 137 apparitions avec les géants néerlandais, marquant 10 buts, et a remporté trois titres d'Eredivisie et deux Coupes des Pays-Bas.

Rummenigge a été impressionné par les performances du joueur et l'a comparé à Achraf Hakimi du PSG. "Dans l'ombre de de Ligt et Mané, Noussair Mazraoui pourrait se développer en un véritable transfert roi de Munich", a-t-il déclaré. "Il me rappelle un peu l'ancien de Dortmund Achraf Hakimi, qui joue maintenant au Paris St. Germain. Mazraoui aidera beaucoup le Bayern sur le flanc droit défensif". Les sextuples vainqueurs de la Ligue des champions ont connu un été chargé puisqu'ils ont également recruté l'avant-centre Mathys Tel et le milieu de terrain Ryan Gravenberch.