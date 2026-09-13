Lamine Yamal a poursuivi sa brillante forme avec le Barça, en inscrivant un doublé face à Levante, portant son équipe à creuser l'écart dans la rencontre et faisant grimper son total à 7 buts cette saison, dans un début en fanfare qui renforce sa présence parmi les candidats à la course au Ballon d'Or.

À un peu plus d'un mois de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, prévue le 26 octobre prochain dans la capitale britannique, Londres, Yamal continue d'apporter ce qui appuie son ambition sur le terrain, loin de toute tentative de faire sa propre promotion, après avoir imposé son nom avec force par son niveau et ses statistiques avec le Barça et la sélection espagnole.

Yamal avait vécu une saison exceptionnelle l'an dernier avec le Barça, l'équipe étant sacrée championne de Liga et de la Supercoupe d'Espagne, et le joueur ayant réalisé des chiffres offensifs remarquables, avant d'ajouter à son palmarès un autre sacre en devenant champion du monde avec la sélection espagnole.

Son envol ne s'est pas arrêté là, puisque le joueur de Rocafonda a poursuivi son solide début de saison actuelle, en même temps que son coéquipier brésilien Raphinha brille, lui qui a été écarté de la liste des trente candidats au Ballon d'Or, malgré son niveau remarquable.

Raphinha compte actuellement 8 buts cette saison, contre 7 pour Yamal, ce qui réduit l'écart entre les deux stars offensives du Barça à un seul but, alors que le club catalan continue d'afficher de solides prestations offensives et s'appuie clairement sur ce duo en pointe.

Après que Txapi Espart eut ouvert le score pour le Barça à la cinquième minute au stade « Ciutat de València », Raphinha et Yamal sont revenus pour accentuer l'avance de l'équipe d'un deuxième but, sur une action partie de la surface du Barça et conclue au fond des filets de Levante.

Au début de la seconde période, Yamal a réclamé un penalty après que le ballon eut touché la main de Mandi alors qu'il était au sol, mais l'arbitre n'a pas sifflé la faute, poussant le joueur à tenter d'atteindre le ballon lui-même.

Après s'être relevé, Mandi a commis une faute sur le numéro 10 du Barça en le frappant par-derrière, offrant cette fois à Yamal le penalty qu'il s'est chargé lui-même de tirer.

Yamal a posé le ballon devant lui, puis l'a frappé du pied gauche vers le côté droit du gardien Ryan, qui n'a pas pu l'atteindre, ajoutant le troisième but du Barça et portant son total personnel à 7 buts cette saison, à un seul but de Raphinha.

Après la belle prestation qu'il a livrée, Hansi Flick a décidé de ménager sa jeune star, le faisant sortir à la 66e minute et le remplaçant par Dani Olmo, Yamal ayant réussi à assumer son rôle offensif de manière remarquable et à sceller une grande partie du sort de la rencontre.