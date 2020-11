Mandanda, Villas-Boas, Rongier : Toutes les réactions après Porto - Marseille

Battu pour la troisième fois dans la compétition, l'Olympique de Marseille a déjà fait une croix sur la qualification pour les huitièmes.

Steve Mandanda (gardien de l'OM sur RMC Sport 1) : "C’est sûr que quand on voit les résultats, on ne peut qu’être inquiets. On va mesurer un peu les propos ce soir, car il y a beaucoup de colère et de déception. Beaucoup de sentiments négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question, car on n’est pas au niveau. Il reste trois matches, il faudra montrer un autre visage. Là, on est à la limite du ridicule (…) En colère, car il y a les résultats déjà, et les buts évitables qu’on prend, et le zéro pointé… A nous de réagir, car ce n’est pas du tout ce que l’OM doit faire. On doit assumer. Le coach en prend beaucoup, mais la vérité est que peu importe le schéma, c’est à nous de faire ce qu’il faut. Et on ne l’a pas fait. C’est nous les responsables de cette phase aller pourrie."

André Villas-Boas (entraineur de l’OM sur RMC Sport 1) : "Le plan de jeu qui s’effondre dès le début ? Oui, mais ce n’est pas la 1e fois que ça se passe pour nous. Le parcours en Ligue des Champions jusqu’ici a été marqué par les erreurs qu’on continue de commettre. Avec plus d’expérience, on aurait été plus vifs dans les duels. On a eu de la malchance certes, mais ce n’est pas normal les buts qu’on prend (…) Pas de message aux supporters, non. Il n’y a pas grand-chose à dire. C’est notre jeu qui doit parler. On en a un peu aujourd’hui, mais on a commis plusieurs erreurs. Porto a été bien, agressif, bien entre les lignes. Nous, il nous a manqué des buts, et on a payé cher. Les gars ont quand même donné tout jusqu’à la fin, j’ai rien à dire sur l’attitude. Mais c’est sûr que lors des prochains matches, il faut montrer un autre visage."

Valentin Rongier (milieu de l'OM sur RMC Sport 1) : "Le record ? Non franchement, c’est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des Champions. C’est complètement insuffisant. Cette première période où on prend un but et on peut égaliser juste après. C’est une période difficile, il faut travailler. C’est très difficile, on comprend complètement leur frustration (des supporters) et leur agacement. On est les premiers atteints. Ça nous fait chier de venir ici et de prendre trois buts, de ne pas marquer et de pas prendre trois points."