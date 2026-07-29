Sur un ton empreint de regrets et avec des mots lourds d'excuses, Roberto Mancini est apparu pour la première fois après son retour retentissant à la tête de la sélection italienne, ouvrant son cœur et reconnaissant son erreur historique lorsqu'il avait délaissé la Squadra Azzurra pour l'offre saoudienne.

Roberto Mancini a présenté des excuses publiques lors de sa première conférence de presse mercredi, après sa reconduction au poste de sélectionneur de l'Italie, qui traverse une crise sans précédent, et ce trois ans seulement après sa démission surprise pour rejoindre la sélection saoudienne avec un contrat colossal.

Mancini (61 ans) a déclaré d'une voix triste : « Je suis vraiment désolé, ce qui s'est passé revient à avoir perdu la compagne de ma vie, j'ai commis une grave erreur, je suis désolé pour tout ce qui s'est produit au cours des trois dernières années, et je ferai de mon mieux pour ramener la sélection nationale à sa place naturelle. »

La crise de l'Italie lui ouvre la porte du retour

Le retour de Mancini est intervenu après une nouvelle catastrophe pour le football italien, la Squadra Azzurra ayant échoué pour la troisième fois consécutive à se qualifier pour la Coupe du monde, après sa défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine en avril dernier, ce qui a entraîné le départ du président de la fédération Gabriele Gravina et de l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Mancini avait mené l'Italie à la gloire européenne avec le titre de l'Euro 2021, avant de surprendre tout le monde par sa démission en août 2023 pour prendre en main l'Arabie saoudite deux semaines plus tard seulement, une décision considérée par beaucoup comme une trahison.

Au sujet de cette période, il a déclaré : « C'était entièrement ma faute, il y a eu un problème de communication avec Gravina, mais j'en assume l'entière responsabilité. »

Le quatrième choix et le pari sur l'avenir

Les médias italiens ont révélé que Mancini était le quatrième choix de la fédération, après le refus de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola d'assumer cette mission, et l'écartement d'Andrea Pirlo en raison de craintes liées à un contrat de sponsoring avec une société de paris russe.

Son premier match après ce retour aura lieu face à la Belgique en Ligue des nations le 25 septembre, au Stade olympique de Rome. À propos de l'accueil du public attendu, il a déclaré : « Je suis conscient que certains seront contre moi, j'espère que l'équipe livrera une prestation suffisamment bonne pour que les gens me pardonnent. »

Dans son nouveau projet, Mancini compte sur une jeune génération menée par Pio Esposito, Moise Kean et Nicolò Zaniolo en attaque, Sandro Tonali et Nicolò Barella au milieu, ainsi que Riccardo Calafiori et Gianluigi Donnarumma en défense et dans les buts, alors que la crise de l'axe défensif persiste en raison des problèmes d'Alessandro Bastoni et de Francesco Acerbi.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que nous soyons dans une situation catastrophique, nous avons de nombreuses options parmi les attaquants et les ailiers, et ce sont des jeunes qui peuvent progresser. C'est moi qui ai donné à Kean sa première apparition et je le connais bien, et j'ai aussi été le premier à convoquer Zaniolo avant même qu'il ne joue en Serie A. »