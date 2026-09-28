Les sélectionneurs de la Turquie et de l'Italie ont dévoilé les compositions officielles pour le match qui se joue ce lundi dans le cadre de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations, au stade Matlı (complexe sportif Atatürk) dans la ville turque de Bursa.

La Turquie a perdu son premier match sur le score de 0-1 face à la France, tandis que l'Italie s'est inclinée à domicile 0-2 face à la Belgique.

Selon Football Italia, Roberto Mancini a procédé à 8 changements par rapport à l'équipe qui avait débuté le match contre la Belgique vendredi dernier, avec le retour d'Alessandro Bastoni après avoir purgé sa suspension.

Michael Kayode et Matteo Ruggeri, le joueur d'Aston Villa appelé après la blessure de Federico Dimarco, disputeront aujourd'hui leur premier match avec la Nazionale.

Giorgio Scalvini, Davide Frattesi, Fagioli et Giacomo Raspadori débuteront également, en plus de Sebastiano Esposito.

De la composition du dernier match, seuls Pio Esposito et Sandro Tonali sont restés, aux côtés du gardien Gianluigi Donnarumma.

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En face, Vincenzo Montella, le sélectionneur de la Turquie, fait face à une crise de blessures, puisqu'il est privé de joueurs comme la star de la Juventus Kenan Yıldız, le milieu de terrain de l'Inter Hakan Çalhanoğlu et l'ancien défenseur de Sassuolo Mert Müldür.

Après l'expulsion du gardien Uğurcan Çakır face à la France, Altay Bayındır jouera à sa place.

Avec l'absence de Yıldız, la star du Real Madrid Arda Güler demeure le nom le plus en vue dans la composition de la Turquie face à l'Italie ce soir.

Composition de la Turquie

Altay Bayındır ; Çelik, Demiral, Ozan Kabak ; Oğuz Aydın, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı ; Arda Güler, Kaan Ayhan ; Barış Alper Yılmaz.

Composition de l'Italie

Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri ; Frattesi, Tonali, Fagioli ; Raspadori, P. Esposito, Sebastiano Esposito.