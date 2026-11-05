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Roberto Mancini a donné le signal d’une nouvelle ère audacieuse pour l’Italie en convoquant plusieurs jeunes espoirs encore sans sélection dans son dernier groupe de 31 joueurs. Alors que la sélection se prépare à des rencontres à fort enjeu en Ligue des nations contre la France et la Belgique, le sélectionneur a mêlé des joueurs d’expérience à une vague de jeunes talents prometteurs.

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La nouvelle génération sur le devant de la scène

Dans un signal clair quant à l’avenir de la sélection italienne, Mancini a intégré de nombreux nouveaux visages à sa liste de 31 joueurs pour la trêve internationale de novembre. Cette sélection témoigne de la volonté de l’entraîneur de repérer les talents émergents de la péninsule, avec les convocations d’Alphadjo Cisse, Simone Lontani et Riccardo Cassano. Lors du précédent rassemblement, Mancini avait évalué 34 joueurs : il resserre donc progressivement ses choix tout en continuant d’ouvrir la porte aux jeunes.

La liste comprend également Mattia Liberali, de Côme, et l’attaquant du Paris FC Luca Koleosho, qui espèrent tous deux décrocher leur première sélection en équipe A. Cette place accordée à la jeunesse intervient à un moment crucial, alors que l’Italie cherche à consolider sa position en Ligue des nations.

La situation de l’Italie en Ligue des nations

La présence d’Honest Ahanor, de Crystal Palace, est une autre surprise. Si le défenseur a obtenu deux sélections lors de matches amicaux sous Silvio Baldini en juin, il n’a pas encore disputé de rencontre internationale officielle. Ahanor faisait partie du groupe en septembre, mais n’est pas entré en jeu. Il est ensuite retourné chez les moins de 21 ans pour les aider dans les qualifications au Championnat d’Europe.

L’enjeu de la semaine à venir est considérable pour l’Italie, qui espère dépasser ses rivaux en tête du classement. Les Azzurri occupent actuellement la deuxième place de leur groupe de Ligue des nations avec sept points en quatre matches, derrière la France, première avec 10 points. Ils ne comptent qu’une courte avance sur la Belgique, troisième avec six points, tandis que la Turquie, toujours sans victoire, ferme la marche. L’Italie recevra les Bleus à Milan le jeudi 12 novembre, pour ce qui s’annonce comme une nouvelle confrontation intense après leur rencontre à Paris le mois dernier. Après ce match à domicile, les hommes de Mancini se rendront en Belgique le dimanche 15 novembre.

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Des cadres présents malgré les blessures

Malgré l’arrivée de nouveaux joueurs, l’ossature de l’équipe reste largement inchangée. Gianluigi Donnarumma continue de diriger l’équipe depuis l’arrière, aux côtés des solides piliers défensifs Alessandro Bastoni et Riccardo Calafiori. Au milieu de terrain, le trio composé de Nicolo Barella, Sandro Tonali et Federico Dimarco conserve sa place.

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Le groupe doit toutefois composer avec des absences. Celle du capitaine de Naples, Giovanni Di Lorenzo, est particulièrement notable : il s’est blessé lors de la récente défaite 2-0 de son club face à la Juventus et a été remplacé à la mi-temps. Plus positif pour Mancini, Marco Palestra fait son retour en sélection. Après un début de saison en Premier League perturbé par les blessures, le défenseur a récemment retrouvé une place en équipe première de Chelsea, offrant davantage d’options à Mancini aux postes de latéral.

La liste complète de l’Italie

Les gardiens retenus sont Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma et Guglielmo Vicario. En défense, Mancini a choisi Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Palestra et Giorgio Scalvini. La sélection au milieu de terrain est fournie, avec Barella, Cassano, Issa Doumbia, Nicolo Fagioli, Davide Frattesi, Lontani, Niccolo Pisilli, Samuele Ricci, Alessandro Romano et Tonali.

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En attaque figurent Nicolo Cambiaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Luca Koleosho, Mattia Liberali, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara et Nicolo Zaniolo.