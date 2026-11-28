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Roberto Mancini se remémore sa carrière de joueur.

Le sélectionneur de l'Italie a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « Quand j'étais joueur, la sélection nationale ne m'a pas été favorable ? C'est tout à fait vrai, je n'ai pas donné ce que j'aurais dû et pu donner. »

« À la Sampdoria, je dessinais même les maillots et je pesais sur le mercato en conseillant Mantovani et Borea ? C'est vrai en partie. Le maillot rouge, par exemple, Luca, Fausto Pari et moi l'avons conçu un soir chez Edilio. Quant au mercato, on me demandait régulièrement mon avis. Le président échangeait toujours avec moi, tout comme le docteur, qui m'aimait trop. »

« J'ai joué à la Lazio alors que le club s'était effondré. Les salaires n'arrivaient pas ? Ce sont des choses qui arrivent quand on pense avoir touché le fond et ne pas réussir à remonter. C'est arrivé à Gattuso après l'élimination de la Coupe d'Italie. »

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« J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait l'affrontement ? De simples désaccords, ça arrive partout, c'est assez normal. Même des altercations physiques avec Peruzzi ? C'est une légende, et puis Angelo était plutôt costaud. Capello et Galliani parmi mes victimes préférées ? Bon, le Milan, c'étaient ses années. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. »

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« Je suis né supporter de la Juventus. Je n'y suis jamais allé parce que j'ai toujours préféré rester à la Sampdoria. Les deux ou trois fois où cela aurait pu se faire, je n'ai donc pas envisagé cette possibilité. J'ai envié Vialli quand il est parti ? Je n'ai jamais envié Luca, impossible. J'aurais voulu être avec lui quand il a remporté la Coupe des champions, parce que nous n'avions pas réussi à la gagner à Wembley contre Barcelone. Cela aurait été notre dernier trophée ensemble en tant que joueurs. Après notre inoubliable accolade à Wembley, qu'est-ce que Vialli et moi nous sommes dit ? Il est resté à Londres, il n'est pas rentré en Italie parce qu'il avait des soins à recevoir. Il était très heureux ce soir-là, vraiment très heureux. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Luca a donné à tout le monde une incroyable leçon de force. »

« C'est moi qui ai fait venir Mihajlovic de la Roma. Après le match de Coupe des champions contre l'Étoile rouge, j'ai dit au président de recruter Sinisa, mais ce n'était pas encore possible à ce moment-là : on ne laissait pas partir les joueurs slaves. L'année suivante, il a rejoint la Roma, où il n'a pas réussi, et je suis revenu à la charge auprès de Mantovani. Je l'ai recommandé comme entraîneur aux Menarini, propriétaires de Bologne ? Oui, Sinisa était fantastique et il avait un cœur énorme. Si tu étais son ami, il pouvait faire n'importe quoi pour toi. Il aimait jouer les gros bras ? Non, enfin, tout ça, c'était du cinéma, parce qu'au fond il était bon comme le pain. Il aimait jouer les durs. »

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« J'ai eu une longue carrière, mais peu d'entraîneurs : Eriksson, Boskov, Bersellini. Et Ulivieri. Nous nous sommes disputés tout de suite ? J'étais très jeune, je l'ai eu pendant deux ans à la Sampdoria. Puis, en sélection, il y a eu Vicini et Sacchi. J'ai appris un peu de chacun. Je ne préfère aucun système de jeu à un autre, cela dépend toujours des joueurs que j'entraîne. Je connais toutes les solutions tactiques par cœur. Je crois être né pour être footballeur, pour le football. »

« À part Maradona et Messi, y a-t-il un joueur qui m'a vraiment impressionné en un demi-siècle de football ? Ronaldo, le Fenomeno. Ce n'est même pas facile de ne citer qu'un seul nom. Depuis le début des années 1980, nous avons vu les meilleurs joueurs du monde en Italie, de Platini à Gullit, en passant par Van Basten, Zico, Careca et Zidane. »