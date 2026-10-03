Roberto Mancini, le sélectionneur de l'équipe d'Italie, a adressé un hommage particulier à son gardien Gianluigi Donnarumma, après le match nul spectaculaire face à la France sur le score de 1-1, soulignant que le portier du Paris Saint-Germain avait été décisif pour sauver son équipe dans les moments difficiles.

Mancini s'est montré satisfait de la prestation de l'Italie, estimant que la rencontre avait révélé un caractère collectif remarquable, après que ses joueurs eurent réussi à défendre et à attaquer comme une seule équipe, malgré un début difficile durant les premières minutes.

Mancini a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Ce fut une soirée très positive. Nous savions que le match serait difficile, mais nous avons réussi à encaisser peu de buts et à créer de bonnes occasions. »

Il a ajouté : « Nous avons souffert durant les 20 premières minutes, mais nous devons savoir comment gérer ensemble ce genre de difficultés. Nous avons tenté de jouer même si ce n'était pas facile, et nous sommes entrés sur le terrain pour marquer, ce qui est formidable. Les deux équipes auraient pu l'emporter au final, et c'est ça le football. Les résultats changent les opinions. »









Mancini a particulièrement salué le rôle de Donnarumma, en déclarant : « Donnarumma est le meilleur gardien de but au monde, car lorsqu'on lui demande d'arrêter un tir, il le fait. Il nous a sauvés quand c'était important. »

Il a conclu : « Cette équipe peut devenir une sélection nationale excellente, mais cela prendra un peu de temps. Nous progressons bien, et après la seconde période face à la Belgique nous avons gagné en confiance, même si nous savions qu'il fallait défendre quand la situation l'exige. »











