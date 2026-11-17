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Que ce soit avec Pochettino ou grâce au mercato, Joshua Zirkzee a fait son choix : il ne veut plus rester sur le banc dans un rôle de remplaçant et veut absolument trouver du temps de jeu.

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Tout est prêt, c'est reparti. Le feuilleton Joshua Zirkzee reprend de plus belle et commence déjà à s'emballer à l'approche du prochain mercato hivernal. Mais, par rapport au passé, un changement majeur est intervenu : l'attaquant néerlandais a choisi de faire passer sa situation personnelle, et surtout son besoin de retrouver une place et un temps de jeu conséquent, avant son orgueil, lui qui n'a pas réussi à briller jusqu'ici en Premier League.

Du côté de Manchester United, tout change une nouvelle fois. L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc pourrait offrir une nouvelle occasion au Néerlandais, qui commence toutefois enfin à placer l'option d'un départ en janvier en tête de ses priorités.

UN NOUVEAU DÉPART AVEC POCHETTINO ? Jusqu'à présent, Zirkzee n'a disputé que 89 minutes en Premier League, réparties sur 6 apparitions, pour 1 but inscrit. En Ligue des champions, cela s'est légèrement mieux passé : 1 but en 73 minutes de jeu, sur 3 matches. Et même en Carabao Cup, lors de la défaite contre Brighton, Zrikzee n'était entré en jeu qu'en cours de match sur décision de Carrick. Désormais, Pochettino va arriver à Old Trafford avec un style de jeu légèrement différent de celui mis en place par l'ancien milieu des Red Devils, mais la présence dans l'effectif de Sesko, Cunha, et même Rashford et Mbeumo risque malgré tout de le maintenir à l'écart.

OUVERT À UN RETOUR EN ITALIE C'est là que le mercato entre en jeu : pour la première fois depuis longtemps, Zirkzee pourrait privilégier un retour dans le championnat italien, où il s'était révélé sous les couleurs de Bologne. Selon Fabrizio Romano, l'ancien joueur du Bayern Munich envisage sérieusement de revenir en Italie, où il compte de nombreux admirateurs et où il avait déjà été proche d'un retour l'été dernier.

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LA JUVENTUS ET NAPLES SUR LES RANGS Cet été, Paratici avait tenté de l'attirer à la Fiorentina, mais le coût de l'opération et la volonté du joueur avaient tout bloqué. La situation pourrait être différente en janvier : la possibilité d'un prêt replacerait plusieurs autres clubs parmi les prétendants. Le Napoli de Manna cherche un attaquant à associer à Hojlund et avait pris contact au sujet de Varela, de Monza, mais le coût de cette opération serait moins avantageux que celui d'un recrutement du Néerlandais. La Juventus a également pris contact au sujet du Portugais et compte en Ricky Massara un admirateur de Zirkzee depuis l'époque de la Roma. Ce n'est pas un véritable avant-centre et il ne serait pas le profil idéal pour Spalletti, mais des contacts existent.