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Que ce soit avec Pochettino ou par le biais du mercato, Joshua Zirkzee a fait son choix : il ne veut plus rester sur le banc dans un rôle de remplaçant et veut absolument trouver du temps de jeu.

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Tout est prêt, c’est reparti. Le feuilleton Joshua Zirkzee reprend de plus belle et commence déjà à s’animer à l’approche du prochain mercato hivernal. Mais il y a une nouveauté majeure par rapport au passé : l’attaquant néerlandais a choisi de faire passer ses intérêts, et surtout la nécessité de retrouver une place et un temps de jeu conséquent, avant sa fierté de ne pas avoir réussi à briller jusqu’ici en Premier League.

Du côté de Manchester United, tout change encore une fois et l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc pourrait offrir une nouvelle chance au Néerlandais, qui commence toutefois à placer un départ en janvier en tête de ses priorités.

UN NOUVEAU DÉPART AVEC POCHETTINO ? - Jusqu’à présent, Zirkzee n’a disputé que 89 minutes en Premier League, réparties sur 6 apparitions, et a inscrit 1 but. En Ligue des champions, cela s’est légèrement mieux passé : 1 but en 73 minutes jouées lors de 3 matches. Et même en Carabao Cup, lors de la défaite contre Brighton, Zrikzee n’avait été lancé par Carrick qu’en sortie de banc. Désormais, Pochettino va arriver à Old Trafford avec un style de jeu légèrement différent de celui mis en place par l’ancien milieu de terrain des Red Devils, mais la présence dans l’effectif de Sesko, Cunha et même de Rashford et Mbeumo risque malgré tout de le maintenir à l’écart.

OUI À L’ITALIE - C’est là qu’entre en jeu le mercato : pour la première fois depuis longtemps, Zirkzee pourrait donner la priorité à un retour dans le championnat italien, où il avait explosé à l’époque de Bologne. Selon Fabrizio Romano, l’ancien joueur du Bayern Munich envisage sérieusement un retour en Italie, où il compte de nombreux admirateurs et où il avait déjà été proche de revenir l’été dernier.

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LA JUVENTUS ET NAPLES SUR LE COUP - Cet été, Paratici avait tenté de le faire venir à la Fiorentina, mais le coût de l’opération et la volonté du joueur avaient tout bloqué. La situation pourrait être différente en janvier : la possibilité d’un prêt remettrait plusieurs autres clubs en première ligne pour le recruter. Le Naples de Manna cherche un attaquant à associer à Hojlund et avait contacté Varela, de Monza, mais le coût de cette opération serait moins avantageux que celui d’une arrivée du Néerlandais. La Juventus a également contacté le Portugais et compte en Ricky Massara un admirateur de Zirkzee depuis l’époque de la Roma. Ce n’est pas un véritable avant-centre et il ne serait pas le profil idéal pour Spalletti, mais des contacts existent.