Manchester United, Woodward a démissionné

Ed Woodward a démissionné de son poste de président de Manchester United.

La démission de Woodward intervient après que Manchester United ait été vivement critiqué par ses propres supporters pour avoir accepté de rejoindre une Super League européenne séparatiste.

La décision de Woodward de démissionner de son poste de président de Manchester United intervient après 48 heures tumultueuses après l’annonce d’une Super League européenne.

Le manager légendaire Sir Alex Ferguson était parmi ceux qui ont exprimé son opposition à la décision. «Parler d'une Super League, c'est s'éloigner de 70 ans de football de clubs européens», a-t-il déclaré à Reuters.

«À la fois en tant que joueur d’une équipe provinciale dans les années 60 et en tant qu’entraîneur à Aberdeen remportant la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, pour un petit club provincial en Écosse, c’était comme escalader le mont Everest.

Membre du Conseil de direction de Manchester United, «Sir Alex» a assuré qu’il ne fait « pas partie du processus de décision».

Le club a également été vivement critiqué par l'ancien joueur Gary Neville sur Sky Sports, tandis que les joueurs actuels Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Luke Shaw ont tous fait connaître leur mécontentement.

Idem pour Eric Cantona. L'ancienne idole d'Old Trafford a condamné cette épreuve qui ne regroupe que les riches et qui va à l’encontre des valeurs si chères au sport. Des valeurs comme le lien et l’osmose avec les fans.

Sur son compte Instagram, « The King » a déploré le fait que ces derniers aient été totalement oubliés : « Les fans sont la chose la plus importante dans le foot. Ils doivent être respectés. Est-ce que ces gros clubs ont demandé ce qu'ils pensent ? Non malheureusement et c'est honteux. »

« Canto » n’hésite pas à fustiger cette ligue fermée, alors que Manchester United, le club dont il est l’emblème, compte y participer. Les Mancuniens feraient même partie des principaux instigateurs de cet odieux projet, avec Ed Woodward et Joel Glazer aux manettes.